42 معتقلا بالضفة والقدس وإصابات بصفوف طلبة اللبن الشرقية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات بمناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما قام مستوطنون بالاعتداء على طلبة بلدة اللبن الشرقية بحماية قوات الاحتلال وعرقلوا وصلوهم إلى المدارس.

وأصيب صباح اليوم الإثنين، عدد من المواطنين بحالات اختناق، خلال تصديهم لاقتحام عشرات المستوطنين في اللبن الشرقية قضاء نابلس.

وأفاد شهود عيان بأن عشرات المستوطنين يرافقهم جيش الاحتلال، اقتحموا مدخل القرية ومنعوا الطلبة من الوصول إلى مدارسهم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجيش قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

ويعاني أهل اللبن الشرقية، من اعتداءات شبه يومية من قبل الاحتلال ومستوطنيه، أبرزها الاعتداء على طلبة المدارس الثانوية الواقعة على شارع رام الله نابلس الرئيسي، مما يعيق وصول الطلبة إلى مدارسهم.

وعلى الصعيد الميداني، أفاد نادي الأسير بأن قوات احتلال اعتقلت 42 فلسطينيا خلال اقتحامات بالضفة والقدس، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

، واعتقلت ما لا يقل عن 10 مواطنين، عرف منهم: حسين محمود عطية، وقاسم منير درباس، ومحمد عبد الرازم، وإسماعيل ناصر، ويوسف ناصر، ومحمد هيثم مصطفى، وعبدالله محمد أبو ريالة، وحسين شادي عبيد، وعلي وسيم عبيد.

كما اعتقلت شرطة الاحتلال المواطنين وجدي سلامة، وسامي أبو هنية، من بلدة عناتا.

وفي محافظة جنين، أفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال نفذت عملية واسعة أدت لاعتقال 8 مواطنين، وأطلق مسلحون تجاه قوات الاحتلال لدى اقتحامها قرية مثلث الشهداء.

وعرف من بينهم تايه وشاحي، وغسان وشاحي، من منطقة مثلث الشهداء، ومن اليامون اعتقلت الشقيقان محمد، وإيهاب حوشية.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر علاق يحيى من بلدة العرقة، فيما اعتقل المحرر عز الدين عمارنة من يعبد، وعهد أبو الرب من المدينة، بينما اعتقلت الشاب ضياء سلامة لدى مروره الليلة الماضية على حاجز زعترة وملاحقته ما أدى لسقوطه عن دراجته النارية وإصابته بجروح.

واعتقلت قوات الاحتلال 13 مواطنا من محافظة رام الله والبيرة، عقب اقتحامها قرية دير أبو مشعل، وبلدة سلواد.

وفي قرية دير أبو مشعل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرة مواطنين عقب اقتحامها القرية وهم: عثمان زهران، وحسن علي ربيع، ومحمود نافع زهران، وعبد الله الماكن، ومحمود ذيب، وعدي هيثم ربيع، وزهدي مطر زهران، وأحمد الخير، وعدي عيسى ربيع، وصالح درويش عطا.

وفي بلدة سلواد، اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين وهم: أحمد عثمان، وحسين فهمي، وأيمن حامد.

واعتقلت قوات الاحتلال 11 مواطنا وفتشت منازل في محافظة الخليل.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل واعتقلت الأسير المحرر عدي مأمون الشرباتي، وعماد حسن محمد الراعي ونجليه قتيبة وعبيدة وهشام طافش ونجله محمد من مخيم العروب.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من مخيم الفوار عبد الكريم حسن الطيطي ونجله محمد ومن بلدة يطا اعتقلت المواطن محمد محمود مخامرة وشقيقه معاذ والشاب محمد علي أبو طبيخ.

كما فتشت عددا من المنازل في مدينة الخليل وبلدة يطا، عرف من أصحابها: منذر باسم عبيدو التميمي ومحمد خليل مر، ورامي النواجعة، ومحمد وعلاء أبو قبيطة.