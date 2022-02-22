اعتقالات بالضفة وإصابات باعتداءات للمستوطنين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما واصلت عصابات المستوطنين تنفيذ اعتداءات على ممتلكات ومركبات الفلسطينيين.

وأفاد نادي الأسير باعتقال عددا من المواطنين خلال مداهمات بالضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

ففي محافظة رام الله، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمة وتفتيش واسعة النطاق بمخيم الجلزون واعتقلت تسعة شبان.

واقتحمت دوريات عسكرية وعشرات الجنود المشاة المخيم، وداهمت حاراته واقتحمت عشرات المنازل وسط تفتيش دقيق والعبث بمحتويات المنازل وتحطيم الأثاث واستفزاز الأهالي والتحقيق مع الشبان.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال الاقتحام تسعة شبان بينهم أسرى محررين وهم: محمد مراون دلايشة، ومحمود وجدي صافي، ومعروف باجس نخله، وإياد أنور دلايشة، وفايز شحادة الطيرواي، ومحمد سامي أبو الصبري، ويوسف أبو شريفة، وحذيفة البياري، محمد فوزي العالم.

وشهد المخيم مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال، تخللها إطلاق الرصاص الحي والقنابل الغازية، والاعتداء بالضرب على المواطنين.

ويأتي ذلك، فيما تتواصل اعتداءات العصابات الاستيطانية على الفلسطينيين، حيث لوحظ صباح اليوم الثلاثاء، حشودات من المستوطنين تتجمع على مدخل قرية اللبن الشرقية قضاء نابلس، وتعترض طريق طلبة المدارس لليوم الثاني على التوالي.

واندلعت مواجهات في البلدة بعد منع جنود الاحتلال طلبة المدارس من التوجه إلى مدارسهم.

وقال رئيس مجلس بلدي اللبن الشرقية يعقوب عويس لـ"وفا" إن المستوطنين بحماية قوات الاحتلال يتعمدون عرقلة المسيرة التعليمية في مدارس اللبن الشرقية من خلال منع الطلبة من الوصول إلى مدارسهم.

وأضاف بأنهم يغلقون مدخل البلدة الرئيسي وبذلك يمنعون المواطنين من الذهاب لأعمالهم.

وأشار بأن مواجهات دارت في المكان أصيب من خلالها عدد من المواطنين بالاختناق نتيجة الغاز المسيل للدموع.

إلى ذلك، أصيب شابان في ساعات متأخرة من الليل، جراء اعتداء مستوطنين على مركبتهما، قرب قرية دير نظام قضاء رام الله.

وأفاد شهود عيان بأن مستوطنين هاجموا المركبة بالحجارة، ما أدى لإصابة شابين كانا داخلها بكسور ورضوض، إضافة إلى تحطيم زجاجها.