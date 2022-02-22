الصحة الفلسطينية: 14 وفاة و2117 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الضفة وقطاع غزة والقدس 14 حالة وفاة و2117 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 4850 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفقا لمعطيات وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، الثلاثاء.

ويستدل من التقرير اليومي للحالة الوبائية أن 4 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، 3 حالات في نابلس، حالتان في مدينة القدس، حالة واحدة في كل من قلقيلية، رام الله والبيرة، جنين، الخليل وأريحا والأغوار.

وذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس 25، طولكرم 66، قلقيلية 35، سلفيت 17، جنين 62، نابلس 91، رام الله والبيرة 89، بيت لحم 35، الخليل 58، أريحا والأغوار 15، ضواحي القدس 6، قطاع غزة 808، مدينة القدس 810".

وأضافت أن "حالات الشفاء الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس 8، طولكرم 90، قلقيلية 49، سلفيت 5، جنين 91، نابلس 203، رام الله والبيرة 163، بيت لحم 62، الخليل 170، أريحا والأغوار 36، ضواحي القدس 23، قطاع غزة 2500، مدينة القدس 1450".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 108 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 275 مريضا، بينهم 42 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وقالت الكيلة إن نسبة الشفاء من فيروس كورونا بلغت 94% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.1% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.