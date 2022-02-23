الصحة الفلسطينية: 19 وفاة تأثرا بفيروس كورونا

سجلت الضفة وقطاع غزة والقدس 19 حالة وفاة و2042 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 3823 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ وفقا لمعطيات وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، الأربعاء.

وجاء في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية أن 6 حالات وفاة سجلت في غزة، 4 في رام الله والبيرة، 3 حالات في طولكرم، حالتان في جنين ومثلهما في القدس وحالة واحدة في كل من الخليل ونابلس.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 54، طوباس 14، قلقيلية 17، ضواحي القدس 15، سلفيت 14، جنين 49، بيت لحم 39، رام الله والبيرة 77، الخليل 68، نابلس 53، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 789، مدينة القدس 850".

وأضافت أن "حالات الشفاء الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم 68، طوباس 5، قلقيلية 51، ضواحي القدس 18، سلفيت 3، جنين 10، بيت لحم 36، رام الله والبيرة 140، الخليل 132، نابلس 90، أريحا والأغوار 25، قطاع غزة 2000، مدينة القدس 1250".

وبينت أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا بلغت 94.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.8% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 100 مريض في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 227 مريضا، بينهم 37 مريضاً موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.