6 وفيات و789 إصابة جديدة بكورونا بغزة

توفي 6 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا في قطاع غزة، فيما سجلت 789 إصابة جديدة بالفيروس بعد إجراء 2416 فحصا مخبريا خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنت الصحة في غزة، اليوم الأربعاء.

وأفادت الصحة في بيانها بشأن الحالة الوبائية اليومية تسجيل ست حالات وفاة، أمس الثلاثاء، ليرتفع العدد إلى 1894 حالة وفاة منذ بداية الجائحة في آذار/مارس 2020.

وأشارت تقرير الصحة إلى تعافي 2000 حالة جديدة من مصابي كورونا، ما يرفع إجمالي المتعافين 219508 حالة.

وبلغ إجمالي تراكمي للمصابين 243827 إصابة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 22425 حالة.

وأوضحت الصحة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفيات 154، فيما يبلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 90 حالة.

وبلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 1957960 جرعة، بينما إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 639743 شخصا.

وقالت وزارة الصحة بغزة إن "خلية الأزمة فيها ناقشت هذا الأسبوع جملة التقارير المتعلقة بالوضع الوبائي في قطاع غزة والتي تشير إلى أن الأيام القادمة حساسة، وربما تشهد تسجيل مزيد من الحالات الخطيرة ومزيد من الوفيات وخاصة من كبار السن وذوي الامراض المزمنة من غير المطعمين".

ولفتت الوزارة في تقريرها بشأن تطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة، إلى أن الإحصائيات تشير لبدء التراجع في نسبة الحالات المسجلة من جملة الفحوصات اليومية.