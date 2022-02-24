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اعتقالات بالضفة وهدم منشآت سكنية وتجارية بعناتا

تاريخ النشر: 24/02/2022 - 09:23

اعتقالات بالضفة وهدم منشآت سكنية وتجارية بعناتا
ركام الهدم في عناتا (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات وتفتيشات بمناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما هدمت جرافات الاحتلال منشآت سكنية وتجارية في بلدة عناتا.

وهدمت جرافات آليات الاحتلال صباح اليوم الخميس، مبنى سكنيا ومنشأة تجارية في بلدة عناتا، قضاء القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي البقعان في البلدة وهدمت منزلا مكونا من شقتين يعود للمقدسي رائد حجاج فهيدات.

وأضافت أن قوات الاحتلال هدمت غرفة تابعة لبركس تجاري، هدم بداية شهر شباط/ فبراير الجاري.

إلى ذلك، أفاد نادي الأسير باعتقال قوات الاحتلال 12 فلسطينيا بالضفة، بينهم أسرى محررون، عقب اقتحام وتفتيش منازل عائلاتهم والعبث بمحتوياتها، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد جنود الاحتلال والمستوطنين.

وأعادت قوات الاحتلال، اعتقال الأسيرين المحررين محمود صلاح هماش ومحمد ياسر رزق، عقب دهم منزليهما في مخيم الدهيشة قضاء بيت لحم. كما اعتقل الاحتلال الفتى يزن جبر الحسنات (16 عامًا)، من منزل عائلته في المخيم.

ومن محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال حاتم إسماعيل حمايل، من بلدة بيتا، والشاب سامح الأشقر، من منزل عائلته، في حي "واد التفاح" بمدينة نابلس، بالإضافة لاعتقال الأسير المحرر مصطفى حجة من قرية برقة.

وطالت اعتقالات الاحتلال، الشاب نضال مشعل من منزل عائلته في بلدة علار قضاء طولكرم، إلى جانب مهدي أبو عياش من بيت أمر شمالي الخليل، وحازم براهمة من عنزا قرب جنين، ومجد الوحش من بلدة بدو شمال غربي القدس.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسيرة المحررة آمنة عبد الغني، زوجة الأسير أنور عليان، قبل أن تقوم بسرقة مبلغ من المال وذهب، في بلدة صيدا قضاء طولكرم.

ودهمت قوات الاحتلال، منزل الأسير المحرر عبد المهدي زهور في بيت كاحل قضاء الخليل، وحطمت محتوياته، وهددت المحرر زهور بالاعتقال.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر أنس حاتم قفيشة، في الخليل، وهددته بالاعتقال في حال المشاركة بنشاطات وفعاليات استقبال الأسير مقداد القواسمي.

بودكاست عرب 48

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