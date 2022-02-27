الصحّة الفلسطينيّة: 5 وفيات وألف و300 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، تسجيل 5 حالات وفاة و1310 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و12445 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير الوبائي حول الفيروس أنه تم تسجيل حالة وفاة في قطاع غزة، وحالة وفاة في مدينة القدس، وحالة وفاة في الخليل، وحالة وفاة في نابلس، وحالة وفاة في طولكرم، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس 11، بيت لحم 28، جنين 38، طولكرم 20، قلقيلية 6، سلفيت 6، نابلس 42، رام الله والبيرة 66، ضواحي القدس 8، الخليل 30، أريحا والأغوار 7، قطاع غزة 328، مدينة القدس 720.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 87 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالَج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات بالضفة 175 مريضا، بينهم 29 شخصا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وقالت الكيلة إن نسبة التعافي من الفيروس، بلغت 96.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3%، ونسبة الوفيات 0.9%، من مجمل الإصابات.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس 15، بيت لحم 40، جنين 48، طولكرم 62، قلقيلية 40، سلفيت 6، نابلس 122، رام الله والبيرة 95، ضواحي القدس 12، الخليل 85، أريحا والأغوار 20، قطاع غزة 2100، مدينة القدس 980.