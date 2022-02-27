مطالبة بإزالة حواجز الاحتلال في القسم الغربي من حي الشيخ جراح

أصدر مركز "عدالة" الحقوقي، اليوم السبت، بيانًا، طالب من خلاله إزالة الحواجز التي نصبتها شرطة الاحتلال في القسم الغربي من حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وافتتح "عدالة" بيانه موضحا إن "عدد الحواجز في القسم الغربي من حي الشيخ جراح وصل إلى عشرة حواجز منذ إقامة مكتب عضو الكنيست من اليمين إيتمار بن غفير، وهي ما تفرض قيودا على دخول الزوار لدعم السكان الفلسطينيين المهددين بالإخلاء القسري بينما يتنقل المستوطنون المتطرفون وأنصارهم بحرية تامة".

وأبرق مركز عدالة رسالة طارئة إلى المفتش العام للشرطة، يعكوف شبتاي، ومفتش منطقة القدس، دورون تورجمان، ووزير الأمن الداخلي، عومر بار ليف، والمستشارة القضائية للحكومة، جالي بارهاف، باسم جمعية الشيخ جراح، وبالتعاون مع الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، وطالب في الرسالة بإزالة الحواجز التي نصبت في القسم الغربي من حي الشيخ جراح بالقدس بشكل فوري.

وأشار مركز "عدالة" إلى أن هذه الرسالة أُرسلت على خلفية القيود المفروضة على حركة المرور التي تضاعفت خلال الأسبوعين السابقين، حيث أقام عضو الكنيست إيتمار بن غفير عن حزب ‘الصهيونية الدينية‘ ‘مكتبا برلمانية‘ متنقلا أثار احتجاجات سكان الحي".

وتم نصب حواجز في مدخل الحي وداخله ومنع دخول المتضامنين مع العائلات الفلسطينية ضد الإخلاء القسري، ولم يتم فرض هذه القيود على المستوطنين وأنصارهم ، الذين يتنقلون جميعًا بحرية في الحي.

وورد في الرسالة التي أرسلت بواسطة المحامية، سهاد بشارة، من مركز عدالة أن الحواجز نصبت بهدف العقاب الجماعي، إضافة إلى التمييز ضد المارة من الداخلين إلى الحي على الأساس الإثني والعرقي.

وأشارت بشارة إلى أن هذا "انتهاك لحق حرية الحركة والتنقل، حيث يشترط ضباط الشرطة الإسرائيليون من السكان الفلسطينيين إبراز بطاقات الهوية قبل دخول الحي وهذا الإجراء غير قانوني".

وطالب مركز "عدالة" بالرد خلال 48 ساعة وأوضح في توجهه أنه يفحص التوجه إلى الجهات القضائية بحال لم يتلقى ردا.

وأضافت بشارة إن "وضع نقاط التفتيش في الشيخ جراح عمل عنصري وغير قانوني. تشكل الحواجز عقابًا جماعيًا ومحاولة لمنع الاحتجاجات المشروعة ودعم العائلات الفلسطينية المهددة بالترحيل والتهجير القسري من الحي وإتاحة المزيد من المساحة لجماعات اليمين المتطرفة من خلال السماح بالمزيد من الضغط الذي تمارسه هذه الجماعات للتكثيف من انتهاك حقوق العائلات الفلسطينية هناك وترحيلهم".