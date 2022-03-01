اعتقالات وإصابات باعتداءات للمستوطنين بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما واصلت عصابات المستوطنين تنفيذ الاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم ومركباتهم.

وأفاد نادي الأسير باعتقال 8 فلسطينيين بالضفة بينهم امرأة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

ففي محافظة جنين، اعتقلت القوات الأسيرة المحررة ياسمين شعبان من جنين، والمحرر عماد أبو الهيجا من مخيم جنين.

كما اعتقلت علاء أبو السعود من بين فوريك قضاء نابلس.

ومن محافظة رام الله، اعتقل الاحتلال 4 مواطنين من نعلين قبل أن تفرج عنهم لاحقا، وهم: الأسير المحرر معتصم الخواجا، وعبد القادر الخواجا، ونمر نافع ومجد نافع، إلى جانب المحرر محمد أبو عادي من كفر نعمة.

ودهم جنود الاحتلال منزل الأسير المحرر لؤي الشعلة، وسلم الشاب أحمد العنابي بلاغا للمقابلة، وهما من حي سطح مرحبا بالبيرة.

إلى ذلك، أصيب عدد من المواطنين في اعتداءات متفرقة للاحتلال ومستوطنيه، مساء الاثنين، في أرجاء متفرقة من الضفة

ففي الخليل، أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت هذه الليلة شابًّا بعد إصابته بالرصاص في قدمه عند مدخل بلدة حلحول.

وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز في تجمع "الجوايا" شرق بلدة يطا.

وقال منسق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا جنوب الخليل فؤاد العمور إن مستوطني مستوطنة "ماعون" هاجموا أراضي المواطنين، وأطلقوا ماشيتهم في الحقول الزراعية، تحت حماية جنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الغاز صوب المواطنين ما تسبب بإصابة العشرات منهم بالاختناق، عالجتهم طواقم الهلال الأحمر ميدانيًّا، في حين نقل شاب للمستشفى.

واعتدى مستوطنون على عائلة المواطن ناجح حرب أثناء وجودها في أرضها ببلدة كفر الديك غرب سلفيت.

وقال المواطن حرب إن مستوطنين هاجموهم أثناء وجودهم في أرضهم الواقعة بمنطقة خلة القمح وأجبروهم على مغادرتها، كما اعتدوا على غرفة زراعية، مشيرا إلى أنه ليس الاعتداء الأول في المنطقة المستهدفة من المستوطنين.

حطم مستوطنون محتويات غرفة زراعية ثانية للمواطن حسن الشنار في منطقة وعرارة بالبلدة.

واستولت قوات الاحتلال على جرافة وشاحنة، في عاطوف جنوب طوباس.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن قوات الاحتلال استولت على جرافة لبهاء عينبوسي، وشاحنة لعرفات مساعيد، أثناء عملهما في منطقة عاطوف.