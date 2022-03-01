الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لـ"وقف استخدام القوة المفرطة" ضد الفلسطينيين‎‎

دعا الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف الاستخدام المفرط للقوة والرصاص الحي ضد الفلسطينيين.

وأعرب الاتحاد الأوروبي في تغريدة صدرت عن مكتبه في القدس المحتلة، عن قلقه "من المواجهات التي جرت يوم أمس في باب العامود والاقتحامات اليومية التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مما أدى إلى مقتل شخصين واصابة عدة مدنيين بينهم أطفال".

وأضاف: "يجب وقف الاستخدام المفرط للقوة والرصاص الحي ضد الفلسطينيين".

واستشهد، الثلاثاء، 3 شبان فلسطينيين، من بينهم اثنان خلال اقتحام مدينة جنين، وآخر استشهد عند مدخل بلدة بيت فجار في بيت لحم.

كما اندلعت مواجهات في منطقة باب العامود في القدس المحتلة، أمس الإثنين بعد اعتداء شرطة الاحتلال على فلسطينيين بضمنهم نساء وأطفال وفتية ورضيع، الذين كانوا يشاركون في إحياء ذكرى الإسراء والمعراج.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان إن 31 فلسطينيا، أصيبوا خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلية على المواطنين، في منطقة باب العامود بالقدس.