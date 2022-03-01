  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لـ"وقف استخدام القوة المفرطة" ضد الفلسطينيين‎‎

تاريخ النشر: 01/03/2022 - 23:19

الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لـ"وقف استخدام القوة المفرطة" ضد الفلسطينيين‎‎
الاحتلال يعتدي على متضامنين مع العائلات الفلسطينية في الشيخ جرّاح (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

دعا الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف الاستخدام المفرط للقوة والرصاص الحي ضد الفلسطينيين.

وأعرب الاتحاد الأوروبي في تغريدة صدرت عن مكتبه في القدس المحتلة، عن قلقه "من المواجهات التي جرت يوم أمس في باب العامود والاقتحامات اليومية التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مما أدى إلى مقتل شخصين واصابة عدة مدنيين بينهم أطفال".

وأضاف: "يجب وقف الاستخدام المفرط للقوة والرصاص الحي ضد الفلسطينيين".

واستشهد، الثلاثاء، 3 شبان فلسطينيين، من بينهم اثنان خلال اقتحام مدينة جنين، وآخر استشهد عند مدخل بلدة بيت فجار في بيت لحم.

كما اندلعت مواجهات في منطقة باب العامود في القدس المحتلة، أمس الإثنين بعد اعتداء شرطة الاحتلال على فلسطينيين بضمنهم نساء وأطفال وفتية ورضيع، الذين كانوا يشاركون في إحياء ذكرى الإسراء والمعراج.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان إن 31 فلسطينيا، أصيبوا خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلية على المواطنين، في منطقة باب العامود بالقدس.

بودكاست عرب 48

#الاتحاد الأوروبي
#الاحتلال الإسرائيلي
#إسرائيل
#القدس المحتلة

حوارات

حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"
حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"

2022-02-19

حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"
حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"

2022-02-12

حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟
حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟

2022-02-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

استشهاد شاب وإصابة آخر برصاص الاحتلال في الضفة
استشهاد شاب وإصابة آخر برصاص الاحتلال في الضفة

2022-03-01

مصرع شاب من الضفة دهسا قرب حورة
مصرع شاب من الضفة دهسا قرب حورة

2022-03-01

السلطات الإسرائيلية تغلق مسجد قرية لفتا المهجرة
السلطات الإسرائيلية تغلق مسجد قرية لفتا المهجرة

2022-03-01

الأكثر قراءة

القصف الروسي يتجدد بعد مفاوضات لم تحقق انفراجة

القصف الروسي يتجدد بعد مفاوضات لم تحقق انفراجة

2022-02-28
إصابة رضيع وطفلة بوجهيهما بقنبلتي صوت وسحل فتاة... هنا باب العامود

إصابة رضيع وطفلة بوجهيهما بقنبلتي صوت وسحل فتاة... هنا باب العامود

2022-02-28
التنسيق الروسي - الإسرائيلي وموازناته بين الملفين السوري والأوكراني

التنسيق الروسي - الإسرائيلي وموازناته بين الملفين السوري والأوكراني

2022-02-28
حالة الطقس: معتدل وغائم جزئيا

حالة الطقس: معتدل وغائم جزئيا

2022-02-28
إسرائيل تصادر عملات مشفرة بادعاء تحويل أموال لحماس

إسرائيل تصادر عملات مشفرة بادعاء تحويل أموال لحماس

2022-02-28