الصحة الفلسطينية: 19 وفاة و836 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الضفة وقطاع غزة ومدينة القدس 19 حالة وفاة و836 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 2837 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ حسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء.

ويستدل من التقرير اليومي للحالة الوبائية أن 9 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، 3 في بيت لحم، 2 في الخليل، 2 في طولكرم، 2 في نابلس وواحدة في القدس.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية 14، جنين 31، بيت لحم 19، نابلس 30، طولكرم 20، سلفيت 4، الخليل 15، رام الله والبيرة 26، ضواحي القدس 4، أريحا والأغوار 4، طوباس 1، قطاع غزة 188، مدينة القدس 480، بعد إجراء 1975 فحصا".

وأضافت أن "حالات الشفاء الجديدة توزعت حسب التالي: قلقيلية 30، جنين 40، بيت لحم 170، نابلس 83، طولكرم 160، سلفيت 4، الخليل 50، رام الله والبيرة 150، ضواحي القدس 15، أريحا والأغوار 15، طوباس 50، قطاع غزة 1500، مدينة القدس 570".

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 96.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.4%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ويرقد في غرف العناية المكثفة 88 مصابا، فيما يعالج بمراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 155 مصابا، بينهم 30 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.