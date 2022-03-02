إعطاب مركبات وشعارات معادية للفلسطينيين قرب سلفيت

أعطب مستوطنون فجر اليوم الأربعاء، إطارات 11 مركبة، وخطوا شعارات عنصرية معادية للفلسطينيين في قرية اسكاكا في محافظة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد رئيس مجلس قروي اسكاكا أسامة ظاهر، بأن مستوطنين اقتحموا القرية فجرا، وأعطبوا إطارات المركبات التي تعود ملكيتها لأهالي القرية في المنطقة الشمالية، وخطوا شعارات عنصرية على عدد منها، وعلى جدران عدد من المنازل.

ويقيم الاحتلال عدة مستوطنات على أراضي محافظة سلفيت أبرزها "أرئيل"، التي أصبحت بحجم مدينة، في ظل محاولات الاحتلال للاستيلاء على مزيد من أراضي المحافظة.

وتعرضت قرية اسكاكا في السابق إلى العديد من اعتداءات من قبل المستوطنين، حيث تركزت اعتداءات المستوطنين في وسط القرية بالإضافة إلى الحي الغربي منها، حيث تسببت الاعتداءات في إلحاق العشرات من الأضرار التي طالت الإنسان والممتلكات بالإضافة إلى الأشجار.

يذكر أن عصابة" تدفيع الثمن" تستلهم الأيدلوجية المتطرفة لديها من كبار الحاخامات، حيث يوجد عدد من المدارس الخاصة بهم في المستوطنات المنتشرة في الضفة الغربية، والتي تشكل في نفس الوقت موقعاً للانطلاق نحو الريف الفلسطيني لتنفيذ عمليات إرهابية وعمليات تخريب واسعة وحرق وإتلاف للممتلكات الفلسطينية.

وعلى الرغم من أنهم معروفون لدى شرطة الاحتلال الإسرائيلي إلا أن الاحتلال لا يدخر جهدا في كبح اعتداءاتهم، بل على العكس فان وتيرة الاعتداءات هي بازدياد ملحوظ.