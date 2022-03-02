الصحة الفلسطينيّة: 10 وفيات و1071 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تسجيل 10 وفيات، و1071 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3154 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير الوبائي اليومي، بتسجيل 8 وفيات في قطاع غزة، ووفاة واحدة في مدينة القدس، وأخرى في بيت لحم.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: سلفيت 9، بيت لحم 21، نابلس 37، طولكرم 18، جنين 22، رام الله والبيرة 41، قلقيلية 7، ضواحي القدس 5، طوباس 2، الخليل 21، أريحا والأغوار 0، قطاع غزة 418، مدينة القدس 470، بعد إجراء 3561 فحصا.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: سلفيت 1، بيت لحم 105، نابلس 344، طولكرم 154، جنين 173، رام الله والبيرة 219، قلقيلية 60، ضواحي القدس 119، طوباس 49، الخليل 148، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 1374، مدينة القدس 580.

وبلغت نسبة التعافي من فيروس كورونا، 97%، ونسبة الإصابات النشطة 2.1%، والوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 84 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 146 مصابا، بينهم 30 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وعن عدد المواطنين الذين تلقوا اللقاح المضاد للفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، أشارت إلى أن عددهم بلغ 10,176 مواطنا.