بيت لحم: إغلاق جمعيّة استقبلت الحاخام المتطرّف غليك

أغلقت السلطات الفلسطينية، اليوم الأربعاء، جمعية "بيت اللقاء" المسيحية في مدينة بيت جالا بمحافظة بيت لحم، وفتحت تحقيقا في استقبالها عضو الكنيست السابق، الحاخام المتطرف يهودا غليك، فيما ذكرت الجمعية في بيان، أنها لم تكن على علم مسبق "بحضور هذا الشخص الصهيوني المتطرف" في فعاليتها.

وذكر تلفزيون فلسطين الرسمي أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية أغلقت الجمعية لمدة أسبوع، وفتحت تحقيق في استقبالها للمتطرف غليك.

وغليك هو عرّاب الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى في القدس، ويقوم باقتحامه بشكل متكرر.

وأثارت صور زيارة غليك للجمعية غضبا في الشارع الفلسطيني، وتناقل نشطاء فلسطينيون الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودعوا إلى محاسبة القائمين على جمعية "بيت اللقاء".

كما أدانت اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس اللقاء.

وقالت اللجنة في بيان، إن "اللقاء يأتي في الوقت الذي يواجه فيه أبناء الشعب الفلسطيني انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه لدور العبادة المسيحية والإسلامية في القدس، ليخرج علينا البعض والذي لا يمثل الشعب الفلسطيني لاستقبال متطرفين صهاينة على أراضي دولة فلسطين، ضاربين بعرض الحائط كل القيم الوطنية".

وتابعت أنها ستتخذ مع كافة الأجهزة الأمنية والجهات القانونية الإجراءات اللازمة تجاه المؤسسة.

فيما قالت الجمعية في بيان، إنها "لم تكن على علم مسبق بحضور هذا الشخص الصهيوني المتطرف، ولم يكن بأي حال من الأحوال جزءا من برنامج الاجتماع".

وذكرت أنها "تفاجأت اليوم بخبر تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عن زيارة مستوطن متطرف يدعى يهودا غليك لمؤسسة بيت اللقاء".

الصورة التي التقطها غليك

وأضافت: "بات من الواضح أن هذا الشخص قد استغل إعلاميا دخوله إلى بيت اللقاء لأهدافه المشبوهة، وهو ما نرفضه بشكل مطلق".

وأفادت الجمعية بأنها "استضافت مجموعة من السياح الألمان، وكان ضمن برنامج زيارتهم أن يتحدث القس جوني شهوان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، عن نشاطات المؤسسة، وهذا الشخص (غليك) لم يكن ضمن الجدول الرسمي".

وأضافت: "وفي نهاية كلمة القس جوني، خلال اللقاء، دخل وبشكل مفاجئ، شخص مجهول الهوية، عرفنا فقط شخصيته من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بأن هذا الشخص كان المتطرف الصهيوني (يهودا غليك)".

واستطردت: "في نهاية اللقاء، طلب قائد المجموعة الألماني أن يتم أخذ صورة جماعية، وجاء هذا الشخص الغريب ووقف بجانب القس جوني وأخذ معه صورة (سيلفي)، وانتهى اللقاء وغادر الجميع".