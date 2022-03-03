  2. فلسطينيات
  3. أخبار

15 وفاة و861 إصابة جديدة بكورونا في الضفة والقدس وغزّة

تاريخ النشر: 03/03/2022 - 13:00

15 وفاة و861 إصابة جديدة بكورونا في الضفة والقدس وغزّة
(توضيحية - أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، بتسجيل 15 وفاة، و861 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1987 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي حول الحالة الوبائية، إن 6 وفيات سجلت في قطاع غزة، ووفاة واحدة في مدينة القدس، و2 في الخليل، و3 في بيت لحم، وواحدة في جنين، و2 في رام الله والبيرة.

أما الإصابات فقد سجلت كما يلي: رام الله والبيرة 42، جنين 24، طوباس 5، طولكرم 12، سلفيت 3، نابلس 20، بيت لحم 11، قلقيلية 4، الخليل 12، ضواحي القدس 1، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 315، مدينة القدس 410، حيث أجرت الوزارة 2519 فحصا.

وبحسب الوزارة فإن 77 مصابا يرقدون في غرف العناية المكثفة، ويعالج في مراكز وأقسام كورونا بمستشفيات الضفة 133 مصابا، بينهم 29 مصابا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

فيما توزعت حالات التعافي الجديدة بحسب التالي: رام الله والبيرة 54، جنين 36، طوباس 9، طولكرم 6، سلفيت 7، نابلس 76، بيت لحم 24، قلقيلية 21، الخليل 29، ضواحي القدس 5، أريحا والأغوار 5، قطاع غزة 1200، مدينة القدس 515.

وبلغت نسبة التعافي من الفيروس 97.2%، والإصابات النشطة 1.9%، والوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

بودكاست عرب 48

#فيروس كورونا
#الضفة الغربية
#غزة

حوارات

حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"
حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"

2022-02-19

حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"
حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"

2022-02-12

حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟
حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟

2022-02-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاحتلال يعتقل فلسطينيا بادعاء الاشتباه بتنفيذه عمليتي طعن بحزما
الاحتلال يعتقل فلسطينيا بادعاء الاشتباه بتنفيذه عمليتي طعن بحزما

2022-03-03

19 معتقلا بالضفة واشتباكات مع الاحتلال بجنين
19 معتقلا بالضفة واشتباكات مع الاحتلال بجنين

2022-03-03

الشيخ جرّاح: الاحتلال يعتدي على متضامنين ويغلق الحيّ بالتزامن مع مسيرة للمستوطنين
الشيخ جرّاح: الاحتلال يعتدي على متضامنين ويغلق الحيّ بالتزامن مع مسيرة للمستوطنين

2022-03-02

الأكثر قراءة

سقوط أول مدينة أوكرانية كبرى: القوات روسية تتقدم نحو كييف

سقوط أول مدينة أوكرانية كبرى: القوات روسية تتقدم نحو كييف

2022-03-02
بينيت يجري محادثات مع بوتين وزيلينسكي

بينيت يجري محادثات مع بوتين وزيلينسكي

2022-03-02
حالة الطقس: بارد وأمطار متفرقة

حالة الطقس: بارد وأمطار متفرقة

2022-03-02
المستشار الألماني لبينيت: يحظر إرجاء أو تعليق مفاوضات فيينا

المستشار الألماني لبينيت: يحظر إرجاء أو تعليق مفاوضات فيينا

2022-03-02
زيلينسكي يطالب يهود العالم

زيلينسكي يطالب يهود العالم "برفع صوتهم" بعد استهداف مقبرة يهودية

2022-03-02