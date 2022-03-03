15 وفاة و861 إصابة جديدة بكورونا في الضفة والقدس وغزّة

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، بتسجيل 15 وفاة، و861 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1987 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي حول الحالة الوبائية، إن 6 وفيات سجلت في قطاع غزة، ووفاة واحدة في مدينة القدس، و2 في الخليل، و3 في بيت لحم، وواحدة في جنين، و2 في رام الله والبيرة.

أما الإصابات فقد سجلت كما يلي: رام الله والبيرة 42، جنين 24، طوباس 5، طولكرم 12، سلفيت 3، نابلس 20، بيت لحم 11، قلقيلية 4، الخليل 12، ضواحي القدس 1، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 315، مدينة القدس 410، حيث أجرت الوزارة 2519 فحصا.

وبحسب الوزارة فإن 77 مصابا يرقدون في غرف العناية المكثفة، ويعالج في مراكز وأقسام كورونا بمستشفيات الضفة 133 مصابا، بينهم 29 مصابا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

فيما توزعت حالات التعافي الجديدة بحسب التالي: رام الله والبيرة 54، جنين 36، طوباس 9، طولكرم 6، سلفيت 7، نابلس 76، بيت لحم 24، قلقيلية 21، الخليل 29، ضواحي القدس 5، أريحا والأغوار 5، قطاع غزة 1200، مدينة القدس 515.

وبلغت نسبة التعافي من الفيروس 97.2%، والإصابات النشطة 1.9%، والوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.