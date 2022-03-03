19 معتقلا بالضفة واشتباكات مع الاحتلال بجنين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما شهدت بعض المناطق مواجهات، بينما اندلعت اشتباكات مسلحة بين شبان وجنود الاحتلال في جنين.

وأفاد نادي الأسير باعتقال 19 فلسطينيا من الضفة، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في فعاليات مقاومة شعبية ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

في محافظة نابلس، أصيب شاب، فجر اليوم الخميس، برصاص الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت في مدينة نابلس، تزامنا مع حملة اعتقالات في المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال بعدد كبير من الآليات مدينة نابلس، وعدد من بلداتها وقراها، ونفذت حملة اعتقالات، حيث اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وعشرات الشبان، ما أدى لإصابة أحدهم بالرصاص الحي.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين عرف من بينهم نصر مبروكة، شقيق الشهيد أدهم، الذي كان اغتالته قوة إسرائيلية منذ أسابيع وسط نابلس برفقة شابين آخرين.

كما اعتقل الأسير المحرر صهيب ثابت من بلدة بيت دجن.

وفي محافظة جنين، اندلعت اشتباكات مسلحة، بين مجموعة من الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة، واعتقلت منها 4 شبان.

وتسللت وحدات خاصة لأحياء جنين مستخدمة مركبات تحمل لوحات ترخيص فلسطينية، وبعد احتلال عدة مباني ومنازل مرتفعة ومطلة على الأحياء والشوارع، اقتحمت المدينة 20 دورية من كافة المحاور، وحاصرت المنطقة الشرقية والصوحة وجبل أبو ظهير.

وأطلق مسلحون النار تجاه قوات الاحتلال التي ردت بدورها بإطلاق النار تجاههم، وسط اشتباكات عنيفة، ومواجهات اندلعت مع الشبان.

واعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر مؤمن ذوقان، والشاب ثائر تبسير علاونة والذي كان من المقرر زفافه غدا الجمعة، والمواطن فتحي العتوم، فيما اعتقلت رابع وهو الشاب ماجد ملحم بعد مداهمة منزله في بلدة كفر راعي.

وأضرم جنود الاحتلال النار بمركبة كانت متوقفة قرب مدرسة الشهيد أبو عمار في جبل أبو ظهير، مما أدى لاحتراقها بالكامل دون معرفة الأسباب.

ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، وفتشت منازل في المحافظة.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من مدينة الخليل، وهم: عماد الاشقر، وعبد الكريم القواسمة، عبد العويوي، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

واعتقلت قوات الاحتلال صالح احمد العمور، من منزله في بلدة يطا.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورا، وداهمت منزل الاسير رأفت ابو سباع، وفتشته وعبثت بمحتوياته.

ومن محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال ياسر عبد الله العروج، وعيسى عبد الله العروج، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما في قرية حرملة.