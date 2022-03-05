الهدم يتهدد 800 وحدة سكنية بجبل المكبر

أظهرت إحصاءات لجنة المتابعة في جبل المكبر بالقدس المحتلة، إن 800 وحدة سكنية مهددة بالهدم في البلدة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وتسعى بلدية الاحتلال في القدس لهدم 800 وحدة سكنية في البلدة، مقابل بناء مراكز تجارية و500 وحدة سكنية ضمن عمارات مشتركة تحوي عدة عائلات، بحسب ما أفاد عضو لجنة المتابعة في جبل المكبر، طارق عويسات.

وأكد عويسات أن خطورة هذا المخطط أنه يحرم مستقبلا أهالي جبل المكبر من التوسع العمراني، وسيجبر الشباب على الخروج من بلدات القدس إلى محيط المدينة من أجل الحصول على سكن.

وشدد عضو لجنة المتابعة على أن أهالي جبل المكبر لن يسمحوا بتمرير هذا المخطط الخطير، الذي يحتاج لأموال باهظة على حساب المواطنين.

وجدد عويسات التأكيد أن أهل القدس صامدون، ويرفضون تكرار الهجرة التي جرت عام 1948 و1967.

ويسعى الاحتلال لتهجير سكان جبل المكبر منذ سنوات، ويهدد الأهالي بالهدم وبيع أراضيهم لمصلحته ومخطط الشارع الأميركي.

ونبهت لجنة المتابعة في جبل المكبر إلى أن مخطط الشارع الأميركي يهدد مئات العائلات، وأن بلدية الاحتلال في القدس تتعامل بسياسة العصابات بحماية من حكومة الاحتلال.

وفي سياق تصعيد النضال والخطوات الاحتجاجية، أدى أهالي جبل المكبر في القدس المحتلة صلاة الجمعة، في ملعب البلدة ضمن حراكهم المتصاعد رفضا لقرارات الهدم ولتعزيز الموقف نحو منع الهدم الذاتي لمنازل المقدسيين.

وخلال خطبة الجمعة في جبل المكبر، أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري أن جبل المكبر الذي كبر عليه عمر بن الخطاب أمانة في أعناقنا جميعا، ولا تنازل عن شبر واحد منه، موجهاً التحية لصمود أهالي الجبل وتضحياتهم.

وأوضح عكرمة أن ما يسمى بالشارع الأميركي هو جزء من مخطط تهويدي قديم حديث خطط في عهد الاستعمار البريطاني، ويهدف لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وهدم منازلهم.

وأضاف أن الشارع الأميركي مخطط يهدف لتمزيق جبل المكبر وتفتيت الناس من مواقع سكناهم، كما يخطط لتفريغ حارة الشرف ومنع البناء في التلة الفرنسية وإقامة مستوطنة عليها ضمن مخططات مرسومة مسبقا.

وشدد صبري على أنه لا تنازل عن أرض فلسطين من البحر إلى النهر، ولا اعتراف بأي إجراءات سياسية تتعارض مع عقيدتنا.

كما دعا المقدسيين للعمل بعدة مسارات لا تضارب فيها من خلال إقامة الصلوات والاحتجاجات إلى جانب الحراك القانوني.

وعقب الصلاة نظم أهالي جبل المكبر وقفة نددوا خلالها بموقف السلطة الفلسطينية وتقصيرها بحق أهالي القدس وخاصة جبل المكبر.