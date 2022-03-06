اعتقالات بالضفة والاحتلال يطلق النار شرق خان يونس والمغازي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما بلغ عن إطلاق قوات الاحتلال نيران رشاشاتها شرق خان يونس والمغازي في قطاع غزة.

واعتقل جيش الاحتلال 4 مواطنين من الخليل وبيت لحم، وطالت الاعتقالات الأسيرين السابقين سفيان جمجوم من منزله في منطقة الحاووز، وجعفر القواسمي من منزله في منطقة وادي أبو اكتيلة بالخليل.

ومن مخيم عايدة قضاء بيت لحم، طالت الاعتقالات عيسى زرينة، ومحمد جعارة.

في قطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق محافظة خان يونس.

وأفاد مواطنون أن قوات الاحتلال المتمركزة في البرج العسكري شرق منطقة "السناطي" شرق عبسان الكبيرة، أطلقت بكثافة نيران رشاشاتها تجاه الأراضي الزراعية.

وأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية داخل موقع "كيسوفيم" العسكري نيران رشاشاتها تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدة القرارة قضاء خان يونس، دون التبليغ عن إصابات في صفوف المواطنين.

كما أطلقت قوات الاحتلال نيران رشاشتها شرق بلدة الفخاري قضاء خانيونس، الأمر الذي أدى إلى خلق حالة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين خاصة الأطفال والنساء منهم.

وأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة شرق المحافظة الوسطى نيران رشاشاتها تجاه الأراضي الزراعية شرق مخيم المغازي.

وكانت قوات الاحتلال أطلقت في وقت سابق قنابل الإنارة على طول السياج الفاصل شرق محافظة خان يونس.