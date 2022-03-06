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4 وفيات و557 إصابة بكورونا بالضفة وغزة

تاريخ النشر: 06/03/2022 - 12:50

4 وفيات و557 إصابة بكورونا بالضفة وغزة
الطواقم الطبية الفلسطينية بجهوزية عالية (الصحة الفلسطينية)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي 4 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة، أمس السبت، فيما تم تسجيل 557 إصابة جديدة بالفيروس و1659 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد.

وأوضحت وزارة الصحة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في الضفة وغزة، أن حالة وفاة سجلت في قطاع غزة، وحالة في مدينة القدس، وحالتان في مدينة نابلس.

وسجلت الإصابات الجديدة على النحو التالي: جنين 29، ضواحي القدس 4، طوباس 2، طولكرم 12، سلفيت 3، نابلس 23، قلقيلية 5، بيت لحم 10، الخليل 15، رام الله والبيرة 24، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 197، مدينة القدس 250.

وتوزعت حالات التعافي الجديدة حسب التالي: جنين 25، ضواحي القدس 9، طوباس 5، طولكرم 16، سلفيت 3، نابلس 83، قلقيلية 18، بيت لحم 15، الخليل 21، رام الله والبيرة 38، أريحا والأغوار 4، قطاع غزة 956، مدينة القدس 430.

وبينت الصحة في تقريرها أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في الضفة وغزة بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفت تقرير الصحة إلى وجود 73 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 108 مرضى، بينهم 26 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالة وفاة و197 إصابة جديدة بالفيروس، بعد فحص 790 عينة في القطاع خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت الوزارة في تقرير يومي للحالة الوبائية إلى تعافي 956 حالة جديدة من مصابي "كورونا".

وبلغ إجمالي تراكمي للمصابين 247345 إصابة، والحالات النشطة 6792 حالة، وإجمالي المتعافين 238614 حالة، والوفيات 1939 وفاة.

وأوضحت الصحة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغ 92 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 62 حالة.

وبشأن التطعيمات، أفادت الصحة بأن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغ 1957960 جرعة، والأشخاص الذين تلقوا اللقاح 665837 شخصا.

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#كورونا في الضفة
#كورونا في غزة
#وفيات كورونا
#الصحة الفلسطينية
#فيروس كورونا

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