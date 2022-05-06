عشرات الإصابات في مواجهات مع الاحتلال بالضفة

أسفرت مواجهات مع قوات الاحتلال عن إصابة العشرات من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق في الضفة الغربية المحتلة اليوم، الجمعة.

ونشبت مواجهات عنيفة في بيت دجن وبيتا وقريوت بمنطقة نابلس، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، ما أسفر عن إصابة العشرات.

وأفاد الهلال الأحمر، أن الطواقم الطبية تعاملت مع 38 إصابة خلال المواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن بنابلس، بينها طفلان (13 سنة) أصيبا بالرصاص المطاطي في القدم وبقية الإصابات اختناقا بقنابل الغاز.

وتشهد هذه البلدات مواجهات بشكل أسبوعي خلال مسيرات منددة بالاستيطان والاستيلاء على الأراضي.

وفي كفر قدوم، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال خلال المسيرة الأسبوعية، إذ أطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيلة للدموع صوب المواطنين، ما أسفر عن إصابة العشرات بحالات اختناق.

كما قمعت قوات الاحتلال وقفة منددة بمحاولات تهجير المواطنين من تجمعات مسافر يطا جنوب الخليل.

وكانت محكمة الاحتلال العليا في القدس، رفضت الالتماس المقدم من أهالي 12 تجمعا سكنيا في المنطقة، ضد قرار إعلانها مناطق "إطلاق نار"، ما يعني هدمها وتهجير ما يقارب 4 آلاف مواطن.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، راتب الجبور، قوله إن "الوقفة نظمت بعد أن أدى المواطنون الصلاة على أراضي منطقة المرتبة في تجمع وادي الجوايا شرق يطا، حيث قمعها الاحتلال وأعلن المنطقة عسكرية مغلقة".

ومما يذكر أن منطقة الضفة تشهد تصاعدا في اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، ما أسفر عنها إصابات واعتقالات بين الفلسطينيين في سائر البلدات.