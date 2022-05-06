مصرع موسى حمايل ونجله إثر سقوطهما داخل بئر في بيتا

لقي موسى عبد الله فلاح حمايل ونجله أشرف (11 عاما) مصرعيهما، إثر سقوطهما داخل بئر في بلدة بيتا، جنوب مدينة نابلس، صباح اليوم الجمعة.

ووفقا لمصادر محلية فإن موسى حمايل ونجله البكر الوحيد أشرف لقيا مصرعيهما من جراء اختناقهما في بئر عميقه في خربة روجان شرق قرية بيتا.

وجرى انتشال جثتي المرحومين من البئر، فيما باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث المفجع، وواصلت إجراءات التحري في أسبابه وظروفه.

وفقدت آثار حمايل ونجله، مساء أمس الخميس، حيث بدأت عمليات البحث عنهما، إلى أن عُثر عليهما متوفيين داخل البئر.

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام في شرطة نابلس، أمجد فراحته، أنه "جرى نقل الجثتين للمستشفى، وباشرت الشرطة والنيابة العامة إجراءاتهما القانونية للوقوف على ملابسات الوفاة وتفاصيل حصولها".

وساد الحزن والأسى قرية بيتا إثر انتشار النبأ المفجع، وتوافد عدد من الأهالى إلى مكان الحادث ومنزل العائلة لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها الجلل.

المرحوم موسى عبد الله فلاح حمايل