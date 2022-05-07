إصابة حرجة برصاص الاحتلال قرب قلقيلية

أصيب شاب بالعشرينات من عمره، اليوم السبت، بجروح وصفت بالخطيرة جدا، وذلك جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب نفق بلدة حبلة قضاء قلقيلية، ونقله لمستشفى درويش نزال الحكومي للعلاج.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول شاب 21 عامًا إلى مستشفى درويش نزال الحكومي في قلقيلية، مصابا برصاص جنود الاحتلال في الكتف، حيث أدت إلى نزيف حاد، ووصفت حالته بالحرجة.

وذكر شهود عيان بأن الشاب من بلدة عزون العتمة، أصيب في قرية حبلة بالمحافظة جراء إطلاق النار عليه قرب جدار الفصل العنصري.