  2. فلسطينيات
  3. أخبار

إصابة حرجة برصاص الاحتلال قرب قلقيلية

تاريخ النشر: 07/05/2022 - 11:50

إصابة حرجة برصاص الاحتلال قرب قلقيلية
(gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أصيب شاب بالعشرينات من عمره، اليوم السبت، بجروح وصفت بالخطيرة جدا، وذلك جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب نفق بلدة حبلة قضاء قلقيلية، ونقله لمستشفى درويش نزال الحكومي للعلاج.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول شاب 21 عامًا إلى مستشفى درويش نزال الحكومي في قلقيلية، مصابا برصاص جنود الاحتلال في الكتف، حيث أدت إلى نزيف حاد، ووصفت حالته بالحرجة.

وذكر شهود عيان بأن الشاب من بلدة عزون العتمة، أصيب في قرية حبلة بالمحافظة جراء إطلاق النار عليه قرب جدار الفصل العنصري.

بودكاست عرب 48

#بلدة حبلة
#قلقيلية
#جيش الاحتلال
#إصابة حرجة

حوارات

حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟
حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟

2022-04-30

حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين
حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين

2022-04-23

حوار مع محمد منصور | زيارة رمضانية إلى غزة المحاصرة
حوار مع محمد منصور | زيارة رمضانية إلى غزة المحاصرة

2022-04-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابة فلسطينيين بالرصاص إثر هجوم للمستوطنين شمال الخليل
إصابة فلسطينيين بالرصاص إثر هجوم للمستوطنين شمال الخليل

2022-05-07

أبو عبيدة: "المساس بالسنوار هو إيذان بزلزال ورد غير مسبوق"
أبو عبيدة: "المساس بالسنوار هو إيذان بزلزال ورد غير مسبوق"

2022-05-07

الاحتلال ينتقم من الأسرى: إضراب مفتوح عن الطعام خلال أيام
الاحتلال ينتقم من الأسرى: إضراب مفتوح عن الطعام خلال أيام

2022-05-07

الأكثر قراءة

عملية إلعاد: البحث مستمرّ عن المنفذين وكشف تفاصيل جديدة

عملية إلعاد: البحث مستمرّ عن المنفذين وكشف تفاصيل جديدة

2022-05-06
3 قتلى طعنًا في إلعاد

3 قتلى طعنًا في إلعاد

2022-05-06
مسؤول أمني إسرائيلي: العمليات الأخيرة

مسؤول أمني إسرائيلي: العمليات الأخيرة "موجة" ستطول

2022-05-06
جريمة قتل مياس خطيب.. إلى طريقٍ مسدود

جريمة قتل مياس خطيب.. إلى طريقٍ مسدود

2022-05-06
دعوات بالصحافة الإسرائيلية لاغتيال السنوار

دعوات بالصحافة الإسرائيلية لاغتيال السنوار

2022-05-06