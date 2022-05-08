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مستوطنون يقتحمون الأقصى وتقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد

تاريخ النشر: 08/05/2022 - 07:58

مستوطنون يقتحمون الأقصى وتقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى (gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي واصلت فرض تقييدات على دخول الفلسطينيين وخاصة الشبان لساحات الحرم القدسي الشريف.

وأفادت دائرة الأوقاف بأن مجموعات من المستوطنين اقتحمت الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال التي عمدت على إبعاد الفلسطينيين عن مسار اقتحامات المستوطنين لساحات الحرم، فيما واصلت فرض تقييدات على دخول الشبان للأقصى ومنع الكثير منهم أداء صلاة الفجر بالمسجد.

وذكرت الأوقاف أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في ساحات الحرم، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم، وبعضهم قام بتأدية شعائر تلمودية بالجهة الشرقية وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وفي المقابل، واصلت شرطة الاحتلال فرض تقييدات على الفلسطينيين، وملاحقة الشبان والنساء في ساحات الحرم وإبعادهم عن مسارات اقتحامات المستوطنين، بعدما منعت من عشرات الشبان والنساء من الصلاة بالأقصى فجرا.

وسط هذه الإجراءات التي تحاول شرطة الاحتلال فرضها، دعا مقدسيون إلى شد الرحال للمسجد الأقصى والرباط فيه وعدم تركه للاحتلال ومستوطنيه وتدنيسه.

خلال نيسان: 4700 مستوطنا اقتحموا الأقصى

رصد تصاعدا في عمليات اقتحام المسجد الأقصى والاعتقالات والإبعاد خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، سجّل خلاله اقتحام 4700 مستوطن للمسجد الأقصى، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 793 فلسطينيا.

اقتحم 4699 مستوطنا المسجد الأقصى خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر رمضان، وتلوا فقرات من التلمود، وأدوا لأول مرة في ساحاته طقوس "بركات الكهنة" بشكل جماعي.

793 معتقلا و592 مبعدا عن الأقصى والقدس القديمة

قال مركز معلومات وادي حلوة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 793 فلسطينيا من مدينة القدس المحتلة خلال نيسان/ أبريل الماضي، وأصدرت 592 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى والقدس القديمة.

وأوضح المركز في تقريره الشهري، أن أكثر من نصف الاعتقالات سجلت من المسجد الأقصى، بعد حصار الشبان داخل المصلى القبلي "منتصف نيسان/ الجمعة الثانية من رمضان"، إضافة إلى عشرات الاعتقالات خلال الأسبوع الأخير من نيسان "بشبهة الاشتراك بالمواجهات في الأقصى".

ورصد اعتقال 793 فلسطينيا خلال رمضان، بينهم 136 قاصرا، و3 أطفال و9 نساء.

بودكاست عرب 48

#القدس
#الأقصى
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#باب المغاربة
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