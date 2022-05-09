  2. فلسطينيات
  3. أخبار

للمرة الثانية منذ الصباح: الاحتلال يقتحم بلدة رمانة

تاريخ النشر: 09/05/2022 - 14:10

للمرة الثانية منذ الصباح: الاحتلال يقتحم بلدة رمانة
الاحتلال يحاصر بلدة رمانة (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

اقتحمت قوات معززة من جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الإثنين، بلدة رمانة قضاء جنين وذلك للمرة الثانية منذ ساعات الصباح، حيث شهدت البلدة مواجهات مع جنود الاحتلال الذين اعتقلوا 6 شبان وواصلو حصار البلدة لليوم الثاني على التوالي.

وقال مواطنون إن قوات الاحتلال جددت اقتحامها لبلدة رمانة، وأقامت حاجزا عسكريا في محيط المدارس، وشرعت بتفتيش مركبات المواطنين والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال فجرا، واعتقلت 6 شبان بعد مداهمة منازل ذويهم وسط اندلاع مواجهات.

وتواصل وات الاحتلال فرضت تقييدات على أهالي بلدة رمانة، بعد اعتقال المتهمين بتنفيذ عملية "إلعاد"، صبحي عماد صبيحات، وأسعد الرفاعي، أمس الأحد.

وأصيب عدد من المواطنين، مساء الأحد، بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

وأفاد شهود عيان، بأن أكثر من 50 آلية عسكرية اقتحمت البلدة، وأغلقت مداخلها، ومنعت المواطنين من مغادرة منازلهم، بينما حاصرت منزلي الرفاعي وصبيحات، ونصبت القناصة حول المنازل المحيطة بها، والتي حولتها لثكنات عسكرية.

واحتجزت قوات الاحتلال عائلة الأسير صبيحات، وقد تعرضت جدته المسنة هدى حسن صبيحات 70 عاما، لوعكة صحية بسبب معاناتها من عدة أمراض، حيث احتجز الاحتلال ومنع سيارات الإسعاف والطواقم الطبية من الوصول إلى المنزل والوصول إليها لمتابعة حالتها الصحية.

وحمل نادي الأسير، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقلين أسعد الرفاعي، وصبحي الصبيحات، بعد إعلان الاحتلال عن اعتقالهما الأحد.

وأوضح نادي الأسير في بيان مقتضب، أن هناك تخوفات كبيرة من تعرضهما للتّعذيب والتّنكيل داخل مراكز التحقيق، والتي تشكل أبرز السياسات الممنهجة التي تستخدمها سلطات الاحتلال بحقّ المعتقلين.

ودعا نادي الأسير، كافة جهات الاختصاص وعلى رأسهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة طمأنة عائلاتهم ومتابعة ظروف اعتقالهم وأماكن احتجازهم، خاصة أن هناك توقع كبير من حرمانهم من لقاء المحامي.

بودكاست عرب 48

#بلدة رمانة
#عملية إلعاد
#جيش الاحتلال
#صبحي عماد صبيحات
#أسعد الرفاعي

حوارات

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟
حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟

2022-04-30

حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين
حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين

2022-04-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

50 شهيدا برصاص الاحتلال منذ مطلع 2022
50 شهيدا برصاص الاحتلال منذ مطلع 2022

2022-05-09

تقرير: الاحتلال ينكل بالقاصرين خلال اعتقالهم
تقرير: الاحتلال ينكل بالقاصرين خلال اعتقالهم

2022-05-09

154 قرار اعتقال إداري بنيسان: الأسرى يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال
154 قرار اعتقال إداري بنيسان: الأسرى يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال

2022-05-09

الأكثر قراءة

أبو عبيدة يحذر من المساس بالسنوار... وجيش الاحتلال

أبو عبيدة يحذر من المساس بالسنوار... وجيش الاحتلال "لا يوصي باغتياله"

2022-05-08
تحليلات إسرائيلية: اغتيال السنوار سيؤدي لحرب لا تغير واقع غزة

تحليلات إسرائيلية: اغتيال السنوار سيؤدي لحرب لا تغير واقع غزة

2022-05-08
اعتقال منفذي عملية إلعاد

اعتقال منفذي عملية إلعاد

2022-05-08
شهيد في الضفة ومصاب بالقدس بزعم تنفيذ عمليتين

شهيد في الضفة ومصاب بالقدس بزعم تنفيذ عمليتين

2022-05-08
الرفاعي وأبو شقير وصلا إلعاد وقتلا السائق وانتظرا الظلام لتنفيذ العملية

الرفاعي وأبو شقير وصلا إلعاد وقتلا السائق وانتظرا الظلام لتنفيذ العملية

2022-05-08