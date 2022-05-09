للمرة الثانية منذ الصباح: الاحتلال يقتحم بلدة رمانة

اقتحمت قوات معززة من جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الإثنين، بلدة رمانة قضاء جنين وذلك للمرة الثانية منذ ساعات الصباح، حيث شهدت البلدة مواجهات مع جنود الاحتلال الذين اعتقلوا 6 شبان وواصلو حصار البلدة لليوم الثاني على التوالي.

وقال مواطنون إن قوات الاحتلال جددت اقتحامها لبلدة رمانة، وأقامت حاجزا عسكريا في محيط المدارس، وشرعت بتفتيش مركبات المواطنين والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال فجرا، واعتقلت 6 شبان بعد مداهمة منازل ذويهم وسط اندلاع مواجهات.

وتواصل وات الاحتلال فرضت تقييدات على أهالي بلدة رمانة، بعد اعتقال المتهمين بتنفيذ عملية "إلعاد"، صبحي عماد صبيحات، وأسعد الرفاعي، أمس الأحد.

وأصيب عدد من المواطنين، مساء الأحد، بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

وأفاد شهود عيان، بأن أكثر من 50 آلية عسكرية اقتحمت البلدة، وأغلقت مداخلها، ومنعت المواطنين من مغادرة منازلهم، بينما حاصرت منزلي الرفاعي وصبيحات، ونصبت القناصة حول المنازل المحيطة بها، والتي حولتها لثكنات عسكرية.

واحتجزت قوات الاحتلال عائلة الأسير صبيحات، وقد تعرضت جدته المسنة هدى حسن صبيحات 70 عاما، لوعكة صحية بسبب معاناتها من عدة أمراض، حيث احتجز الاحتلال ومنع سيارات الإسعاف والطواقم الطبية من الوصول إلى المنزل والوصول إليها لمتابعة حالتها الصحية.

وحمل نادي الأسير، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقلين أسعد الرفاعي، وصبحي الصبيحات، بعد إعلان الاحتلال عن اعتقالهما الأحد.

وأوضح نادي الأسير في بيان مقتضب، أن هناك تخوفات كبيرة من تعرضهما للتّعذيب والتّنكيل داخل مراكز التحقيق، والتي تشكل أبرز السياسات الممنهجة التي تستخدمها سلطات الاحتلال بحقّ المعتقلين.

ودعا نادي الأسير، كافة جهات الاختصاص وعلى رأسهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة طمأنة عائلاتهم ومتابعة ظروف اعتقالهم وأماكن احتجازهم، خاصة أن هناك توقع كبير من حرمانهم من لقاء المحامي.