اعتقالات بالضفة واستهداف للصيادين ببحر غزة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات وتفتيشات بمناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما اندلعت مواجهات ببعض المناطق اسفرت عن إصابات بحالات اختناق، في وقت جددت بحرية الاحتلال من استهدافها لمراكب الصيادين في بحر غزة.

واعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، شابين من رمانة وقباطية في محافظة جنين.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين ليث محمد حايف صبيحات من منزله في رمانة، وهيثم أبو الرب من الحارة الشرقي في قباطية.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى برقين، والطيبة، وزبدة، والعرقة، وكثفت من تواجدها العسكرى في محيط جدار الضم والتوسع العنصري المقام فوق أراضي المحافظة، وطاردت العمال الذين يحاولون الوصول إلى أماكن عملهم بأراضي الـ1948.

ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال محمد محفوظ من حارة الشيخ، بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروبل، وسلمت المواطنين: عمار محمد حمايد، وعماد الطيطي، بلاغين لمراجعة مخابراتها، كما فتشت منزل المواطن حيان القواسمة وعبثت بمحتوياته.

في القدس، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة العيسوية.

وأفاد شهود عيان، بأن الشبان تصدوا لقوات الاحتلال التي اقتحمت بأعداد كبيرة بلدة العيسوية، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشبان ومنازل المواطنين.

إلى ذلك، استهدفت زوارق الاحتلال الحربية، فجر اليوم الخميس، بعدة قذائف مدفعية مراكب الصيادين في بحر خان يونس.

وأفادت لجنة الصيادين، بأن بحرية الاحتلال المتمركزة في عرض بحر خان يونس أطلقت عدة قذائف مدفعية تجاه مراكب الصيادين، الأمر الذي أجبرهم على مغادرة البحر.

يشار إلى أن زوارق الاحتلال الحربية تلاحق الصيادين يوميا في بحر قطاع غزة، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بسلام وأمان.