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هنيّة يدعو لتشكيل "قيادة ميدانية موحدة لتقود المواجهة مع الاحتلال"

تاريخ النشر: 13/05/2022 - 19:16

هنيّة يدعو لتشكيل "قيادة ميدانية موحدة لتقود المواجهة مع الاحتلال"
إسماعيل هنيّة (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

صرح رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، اليوم الجمعة، إن "شعبنا الفلسطيني يمر في مرحلة جديدة لا يصلح معها إلا القرارات الحاسمة والإستراتيجية".

وأضاف هنية أننا "سنمضي في طريقنا لن نبالي ولا نتردد، وسيحسم شعبنا معاركه مع هذا المحتل على الأصعدة كافة".

ودعا هنية السلطة الفلسطينية في رام الله "للإعلان رسميًا وفعليًا عن إلغاء أوسلو وسحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني معها، والالتفاف حول برنامج المقاومة الشاملة لمواجهة الاحتلال".

وتابع "أمام وحشية الكيان واغتيال ابنة فلسطين واقتحام جنين وتصاعد الاستيطان بالضفة، والعربدة بالأقصى، وحصار غزة، واستهداف شعبنا في الداخل، واعتقال الآلاف، ورفض حق العودة، وأمام هذه اللحظة التاريخية التي ينتصر فيها الدم على السيف، والإرادة على القمع ندعو لسرعة تشكيل قيادة ميدانية موحدة تقود المواجهة مع الاحتلال".

وأكد أن "كيانًا يخشى تشييع شهيدة الحقيقة والوطن لن يكتب له الاستمرار، ويخشى رفع علم فلسطين لا بقاء له على أرضنا".

وأشار هنية إلى أن الشهيدة شيرين أبو عاقلة كانت "تكشف إجرام المحتل في حياتها، وها هي اليوم بتشييع جثمانها تكشف وحشيته مجددًا".

وأضاف أنه "ها هو مخيم جنين يؤكد استمرارية ونجاعة خيار المواجهة الشاملة، وقدرة شعبنا في المقاومة والصمود والتحدي لهذا الكيان الهش ولجنوده الجبناء".

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#حماس
#فتح
#إسماعيل هنية
#السلطة الفلسطينية
#غزة
#الضفة
#القدس
#الاحتلال الإسرائيلي

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