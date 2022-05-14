الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله ويعتقل 3 مواطنين بالضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 3 مواطنين من الضفة الغربية بينهم صحافي من محافظة جنين، فيما أجبرت سلطات الاحتلال مقدسيا على هدم منزله ذاتيا بحجة البناء دون تراخيص.

وأجبرت بلدية الاحتلال في القدس، اليوم السبت، الشاب فرج دبش من بلدة صور باهر، بهدم منزله ذاتيا.

وأخطرت سلطات الاحتلال، دبش بأنه في حال لم يهدم المنزل بنفسه، ستقوم بهدم وتفرض عليه غرامة مالية باهظة، بحسب ما أفاد مركز معلومات وادي حلوة.

ويقطن دبش في المنزل برفقة زوجته وثلاثة من أطفال أكبرهم يبلغ من العمر 11 عاما.

ميدانيا، اعتقلت قوات الاحتلال صحفيا من بلدة قباطية جنوب جنين، أثناء عودته من مدينة القدس المحتلة.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي دجانة علي أبو الرب، على حاجز عسكري، أثناء عودته من القدس.

وهددت قوات الاحتلال عبر الهاتف الشاب براء لحلوح من مخيم جنين بتدمير منزله، كما حدث مع منزل المعتقل محمود الدبعي، في حال لم يسلم نفسه لسلطات الاحتلال في معسكر "سالم"، بحجة أنه مطلوب.

ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال جعفر موسى ربعي، وشقيقته ميسرة، بعد أن داهمت منزل ذويهما في بلدة يطا، والعبث بمحتوياته.

إلى ذلك، استولت قوات الاحتلال، اليوم السبت، على جرافة في بلدة كفر اللبد قضاء طولكرم.

وذكر شهود عيان من البلدة لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت أرضا على الأطراف الشرقية للبلدة، واستولت على جرافة "باجر"، تعود ملكيتها للمواطن سائد رجب، بينما كان نجله يعمل باستصلاح الأرض، ونقلتها إلى داخل مستوطنة "عناب" المقامة على أراضي البلدة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تمارس تضييقها على المزارعين، خاصة أثناء عملهم في أراضيهم الزراعية المحاذية للمستوطنات، من خلال اجبارهم على مغاردتها، والاستيلاء على معداتهم الزراعية ومنعهم من العمل.