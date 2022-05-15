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اعتقالات بالضفة واعتداءات للمستوطنين بسلفيت

تاريخ النشر: 15/05/2022 - 09:32

اعتقالات بالضفة واعتداءات للمستوطنين بسلفيت
اعتقال 8 فلسطينيين بالضفة (الاحتلال)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق في وقت واصلت عصابات المستوطنين الاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأفاد نادي الأسير باقتحامات في الضفة تخللها اعتقال 8 مواطنين جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة أسرى محررين، بينهم شقيقان.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر، واعتقلت كلا من: نديم إبراهيم صبارنة ، وعيسى علي عوض، وشقيقه محمد، وأنور يوسف عوض، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عبد الله عثمان اعبيدو، عقب دهم منزله في منطقة خلة مناع جنوب الخليل.

وشملت الاعتقالات إبراهيم غوانمة، من مخيم الجلزون قضاء رام الله، ومحمد عبد العزيز زيد من قرية جفنا.

ووفقا للمتحدث باسم جيش الاحتلال، فإنه تم اعتقال 8 فلسطينيين خلال مداهمات بالضفة، كما تم العثور على أسلحة ووسائل قتالية أثناء المداهمات في الضفة.

إلى ذلك، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، يوم الأحد، خلال اقتحام عشرات المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية حارس غرب سلفيت.

وأفادت مواطنون بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين، خلال عملية الاقتحام، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

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#الضفة الغربية
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#اعتقالات
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