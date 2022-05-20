إصابات في مواجهات مع الاحتلال ببيت دجن وبيتا وكفر قدوم ومسافر يطا

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق إثر مواجهات نشبت مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة.

وفي مسافر يطا جنوب الخليل، أصيب عشرات المواطنين والمتضامنين بحالات اختناق خلال قمع الاحتلال فعالية ضد مخطط التهجير وامتداد المستوطنات.

وقال منسق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل، فؤاد العمور، إن "الفعالية أقيمت بمشاركة متضامنين أجانب وأهلنا من مناطق الـ48 وأهالي مسافر يطا، حيث أقيمت صلاة الجمعة في تجمع الركيز وأم الشقحان بالقرب من قرية التواني المهددة بالتهجير".

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وأضاف أن "جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيلة للدموع صوب المشاركين في الفعالية، ما أسفر عن إصابة العشرات منهم بحالات اختناق".

وجاءت هذه الفعالية ضمن خطوات احتجاجية أسبوعية رفضا لقرار المحكمة العليا اعتبار مسافر يطا منطقة إطلاق نار وتدريب عسكري، بهدف تهجير أكثر من 14 قرية وتجمعا سكانيا من المنطقة.

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وفي كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب 4 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق، إثر قمع قوات الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، مراد شتيوي، قوله إن "جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة وأطلقوا صوبهم الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيلة للدموع وقنابل الصوت، ما أسفر عن إصابة 4 مواطنين بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق جرى علاجهم ميدانيا".

وتابع أن "طواقم الدفاع المدني الفلسطيني أخمدت حريقا اندلع في حقول الزيتون بفعل قنابل الصوت التي ألقاها جنود الاحتلال".

ولفت إلى أن "المسيرة انطلقت بمشاركة المئات من أبناء القرية الذين رفعوا علم فلسطين، تعبيرا عن التفاف الشعب حول رايته ودفاعا عنها في وجه ما تتعرض له من مساس من قبل الاحتلال في مختلف محافظات الوطن، وردا على دعوات المستوطنين لتنظيم مسيرة أعلام في القدس المحتلة".

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وفي بلدتي بيتا وبيت دجن بمحافظة نابلس، أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال.

وأوردت "وفا" نقلا عن مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، قوله إن "طواقم الإسعاف تعاملت مع 4 إصابات بالرصاص المعدني وإصابة بحروق و21 حالة اختناق، بينها طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، خلال مواجهات في بيت دجن شرق نابلس".

وأشار إلى أن "9 مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني و28 بالاختناق، إضافة إلى إصابتين بحروق، خلال المواجهات التي اندلعت في بلدة بيتا جنوب نابلس".

وتشهد بلدتا بيتا وبيت دجن مواجهات مع الاحتلال منذ عدة شهور، دفاعا عن الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها من قبل الاحتلال ومستوطنيه.