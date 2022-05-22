استهداف للصيادين ببحر غزة والاحتلال يقتحم عددا من قرى جنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات متأخرة من الليل، قرى الطيبة، رمانة، عانين، وزبوبا قضاء محافظة جنين، فيما استهدفت نيران بحرية الاحتلال مراكب الصيادين في بحر غزة.

وأطلقت بحرية الاحتلال نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين في بحر شمال محافظة غزة.

وفتحت زوارق الاحتلال الحربية المتمركزة في عرض بحر القطاع، نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين في بحر الواحة والسودانية شمال غرب غزة.

كما فتحت تلك الزوارق خراطيم المياه تجاه مراكب الصيادين، ولاحقتهم على بعد أربعة أميال بحرية، وأجبرتهم على مغادرة البحر.

ومساء السبت، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال لقنابل الغاز، قرب الحدود الشرقية لبلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال عددا من قنابل الغاز المدمع صوب الأراضي الزراعية، وسقطت إحداها داخل جيب يتبع لقوة "حماة الثغور"، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين، وتم علاجهم ميدانيا.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المدمع صوب الأراضي الزراعية شرقي منطقة الطاقة شرقي مدينة غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال النار صوب رعاة أغنام شرقي بلدتي القرارة ووادي السلقا جنوبي ووسط القطاع؛ دون إصابات.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال، قرى الطيبة، رمانة، عانين، وزبوبا غرب جنين.

وذكر مواطنون، أن قوات الاحتلال اقتحمت تلك القرى وشنت حملات تفتيش واسعة وسط إطلاق القنابل الصوتية في قرية عانين، كما كثفت من تواجدها العسكري في محيط قريتي الجلمة وعرانة وفي محيط بلدة يعبد.