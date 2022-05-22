قصرة: إصابة فتيين باعتداء مستوطنين حاولوا اختطاف أحدهما

أصيب فتيان فلسطينيان، مساء اليوم الأحد، جرّاء اعتداء مستوطنين عليهما، والذين حاولوا اختطاف أحدهما في قرية قصرة جنوب نابلس، بالضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر أمنية، قولها، إنّ عددا من المستوطنين اقتحموا القرية واعتدوا على فتيين يبلغان الـ15 من عمريهما، ما أدى لإصابتهما، أحدهما في منطقة الرأس.

وذكرت أن الفتى نُقل إثر إصابته إلى مشفى في نابلس، فيما حاول المستوطنون اختطاف الآخر.

كما أصيب 18 شخصا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وأربعة بحروق، والعشرات بالاختناق، مساء اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قصرة.

واندلعت المواجهات عقب اقتحام جيش الاحتلال القرية لتوفير الحماية للمستوطنين.

إصابات في جفنا

وأصيب 7 أشخاص بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، في قرية جفنا شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص المغلق بالمطاط وقنابل الغاز صوب الشبان، ما أدى لإصابة 7 مواطنين في الأطراف السفلية، والعديد بحالات اختناق.

وفي جنوبي الضفة، أُصيب أحد الطلبة برصاص معدنية مغلفة بالمطاط في عينه، وآخرون بحالات اختناق، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال، قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل.

وأوضحت أن مواجهات اندلعت في منطقة "السهلة" قرب الحرم، ما أدى إلى إصابة أحد الطلبة بالرصاص المطاطي في العين، نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.