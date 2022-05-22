  2. فلسطينيات
  3. أخبار

قصرة: إصابة فتيين باعتداء مستوطنين حاولوا اختطاف أحدهما

تاريخ النشر: 22/05/2022 - 20:29

قصرة: إصابة فتيين باعتداء مستوطنين حاولوا اختطاف أحدهما
(توضيحية - "أ ب أ")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أصيب فتيان فلسطينيان، مساء اليوم الأحد، جرّاء اعتداء مستوطنين عليهما، والذين حاولوا اختطاف أحدهما في قرية قصرة جنوب نابلس، بالضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر أمنية، قولها، إنّ عددا من المستوطنين اقتحموا القرية واعتدوا على فتيين يبلغان الـ15 من عمريهما، ما أدى لإصابتهما، أحدهما في منطقة الرأس.

وذكرت أن الفتى نُقل إثر إصابته إلى مشفى في نابلس، فيما حاول المستوطنون اختطاف الآخر.

كما أصيب 18 شخصا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وأربعة بحروق، والعشرات بالاختناق، مساء اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قصرة.

واندلعت المواجهات عقب اقتحام جيش الاحتلال القرية لتوفير الحماية للمستوطنين.

إصابات في جفنا

وأصيب 7 أشخاص بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، في قرية جفنا شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص المغلق بالمطاط وقنابل الغاز صوب الشبان، ما أدى لإصابة 7 مواطنين في الأطراف السفلية، والعديد بحالات اختناق.

وفي جنوبي الضفة، أُصيب أحد الطلبة برصاص معدنية مغلفة بالمطاط في عينه، وآخرون بحالات اختناق، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال، قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل.

وأوضحت أن مواجهات اندلعت في منطقة "السهلة" قرب الحرم، ما أدى إلى إصابة أحد الطلبة بالرصاص المطاطي في العين، نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

بودكاست عرب 48

#قصرة
#نابلس
#إصابة فتى فلسطيني
#اعتداء للمستوطنين
#محاولة اختطاف فتى فلسطيني
#جفنا

حوارات

حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة
حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة

2022-05-21

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟
حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟

2022-04-30

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاحتلال يعتقل 4 فتية مقدسيين
الاحتلال يعتقل 4 فتية مقدسيين

2022-05-22

"إسرائيل تضغط على المانحين لتأخير إعمار غزة"
"إسرائيل تضغط على المانحين لتأخير إعمار غزة"

2022-05-22

وزير فلسطيني: 20 ألف شقة مهددة بالهدم في القدس المحتلة
وزير فلسطيني: 20 ألف شقة مهددة بالهدم في القدس المحتلة

2022-05-22

الأكثر قراءة

"سانا": 3 شهداء في عدوان إسرائيلي استهدف جنوب دمشق

2022-05-21
مصدر في الحكومة الإسرائيلية:

مصدر في الحكومة الإسرائيلية: "غدًا ستكون مسألة النائبة غيداء زعبي من خلفنا"

2022-05-21
حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة

حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة

2022-05-21
استشهاد فتى برصاص الاحتلال في جنين

استشهاد فتى برصاص الاحتلال في جنين

2022-05-21
حورة: إصابة خطيرة لفتى إثر إضرام النار في محل لبيع الهواتف

حورة: إصابة خطيرة لفتى إثر إضرام النار في محل لبيع الهواتف

2022-05-21