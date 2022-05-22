مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل 8 شبان بالضفة

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وذلك بحراسة مشددة لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي شنت حملة مداهمات واقتحامات بمناطق مختلفة بالضفة الغربية تخلها اعتقال عددا من المواطنين.

وأفادت دائرة الأوقاف بالقدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

ودعت ما يسمى "نساء من أجل الهيكل"، النساء اليهوديات للمشاركة في اقتحام المسجد الأقصى، في ذكرى احتلال شرقي القدس أو ما يطلقون عليه يوم "توحيد القدس"، الذي يحل في الـ29 من أيار/مايو الجاري، ضمن سعي جماعات المستوطنين لفرض الطقوس التوراتية العلنية في الأقصى.

كما دعا رئيس منظمة "لاهافا" الإرهابية بنتسي غوبشتاين، المستوطنين إلى الحشد لاقتحام الأقصى في "يوم القدس" نهاية شهر أيار الجاري، باعتباره "يوم البدء بتفكيك قبة الصخرة"

على الصعيد الميداني في الضفة، أفاد نادي الأسير بمداهمة قوات الاحتلال مناطق مختلفة بالضفة، تخلها اعتقال 8 شبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

ففي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: محمد عبد القادر نوفل، عند مدخل قرية راس كركر، وعوض جمعة حماد، ومحمود ماهر حماد، ومحمد عزت حماد، وعبادة حسام حماد، أثناء تواجدهم عند مدخل بلدة سلواد.

ومن محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنا من مخيم عين بيت الماء غرب نابلس.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وداهمت منزل الأسير المحرر هلال شاهين، وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته، واعتقلت والده محمد شاهين، عندما لم تعثر على نجله هلال.

وفي محافظة الخليل، داهمت قوات الاحتلال صباح اليوم الأحد، بلدة بيت كاحل، وفتشت عددا من المنازل.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال فتشت عدة منازل، عرف من أصحابها: إبراهيم عطاونة، وأحمد عصافرة.