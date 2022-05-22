  2. فلسطينيات
  3. أخبار

"إسرائيل تضغط على المانحين لتأخير إعمار غزة"

تاريخ النشر: 22/05/2022 - 16:34

"إسرائيل تضغط على المانحين لتأخير إعمار غزة"
أثر الدمار الذي خلفه العدوان على غزة (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

اتهم وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، ناجي سرحان، اليوم الأحد، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بممارسة الضغوط على الجهات المانحة، لتأخير عملية إعمار ما تم تدميره في عدوان أيار/ مايو عام 2021، في قطاع غزة.

وقال سرحان، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر المكتب الإعلامي الحكومي في مدينة غزة، إن ما تم إعماره في قطاع الإسكان من المنازل المدمّرة كليّا يصل إلى 20%، بينما بلغت نسبة ما تم إعماره من المنازل المُدمّرة جزئيا حوالي 70%.

ونفى سرحان "وجود أي تعهدات لإعادة إعمار الأبراج والعمارات السكنية متعددة الطوابق".

وأوضح أن ما تمّ إنجازه في مجال البنية التحتية لا يتجاوز "إعادة تأهيل بعض تقاطعات الشوارع"، مضيفا "هذا لا يتناسب مع حجم ما تم تدميره خلال العدوان".

وذكر أن القطاع الزراعي والاقتصادي لم "يشهد أي إنجاز ملموس بعد في عملية إعادة الإعمار".

وأشار سرحان إلى وجود "ضعف في حجم تمويل عملية الإعمار مقارنة بالاحتياج المطلوب"، لافتا إلى عدم "وجود مانحين حقيقيين، غير قطر ومصر وبعض الدول الصديقة".

وأعرب عن "أمله في وضع كل من مصر وقطر سقفا زمنيا، لتنفيذ تعهداتهم المالية (بقيمة 500 مليون دولار لكل دولة منهما) بما يشمل طبيعة التدخلات والتكلفة المالية لها".

وناشد دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة السعودية والكويت، ودول الاتحاد الأوروبي والدول الصديقة بضرورة "تقديم الدعم العاجل واللازم لاستكمال برامج الإعمار والبدء في برامج التنمية في كافة القطاعات".

كما دعا مصر لعقد "مؤتمر دولي لإعمار وتنمية قطاع غزة"، لافتا لاحتياج القطاع لحوالي 3 مليارات دولار لتغطية المشاريع والتدخلات المطلوبة للإعمار والتنمية، ولإنعاش البنى التحتية والاقتصادية والاجتماعية، التي تدهورت نتيجة استمرار الحصار لأكثر من 15 عاما.

وطالب السلطة الفلسطينية بـ"بذل الجهود الفاعلة مع الدول المانحة لتوفير التمويل اللازم لعملية إعمار وتنمية قطاع غزة".

وبحسب وزارة الأشغال، فإن إجمالي الخسائر المادية الناجمة عن العدوان الأخير، بلغت نحو 420 مليون دولار.

وبلغت عدد الوحدات السكنية المدمّرة بشكل كلي نحو 1700 وحدة، بينما وصل عدد الوحدات المدمّرة بشكل جزئي إلى نحو 60 ألف، وفق الوزارة.

بودكاست عرب 48

#ناجي سرحان
#إعادة إعمار غزة
#الدول المانحة
#الاحتلال الإسرائيلي

حوارات

حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة
حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة

2022-05-21

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟
حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟

2022-04-30

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

وزير فلسطيني: 20 ألف شقة مهددة بالهدم في القدس المحتلة
وزير فلسطيني: 20 ألف شقة مهددة بالهدم في القدس المحتلة

2022-05-22

السجن 5 أعوام لأسرى نفق الحرية و4 سنوات لمساعديهم
السجن 5 أعوام لأسرى نفق الحرية و4 سنوات لمساعديهم

2022-05-22

هنيّة يحذر الاحتلال من الانتهاكات.. "شعبنا والمقاومة لن يسمحوا بذلك"
هنيّة يحذر الاحتلال من الانتهاكات.. "شعبنا والمقاومة لن يسمحوا بذلك"

2022-05-22

الأكثر قراءة

"سانا": 3 شهداء في عدوان إسرائيلي استهدف جنوب دمشق

2022-05-21
مصدر في الحكومة الإسرائيلية:

مصدر في الحكومة الإسرائيلية: "غدًا ستكون مسألة النائبة غيداء زعبي من خلفنا"

2022-05-21
حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة

حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة

2022-05-21
استشهاد فتى برصاص الاحتلال في جنين

استشهاد فتى برصاص الاحتلال في جنين

2022-05-21
حورة: إصابة خطيرة لفتى إثر إضرام النار في محل لبيع الهواتف

حورة: إصابة خطيرة لفتى إثر إضرام النار في محل لبيع الهواتف

2022-05-21