  2. فلسطينيات
  3. أخبار

إصابة برصاص الاحتلال وإخطارات بهدم 3 منازل بالخليل

تاريخ النشر: 23/05/2022 - 12:44

إصابة برصاص الاحتلال وإخطارات بهدم 3 منازل بالخليل
gettyimages
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أصيب شاب فلسطيني بجروح وصفت بالمتوسطة، بالقرب من رام الله، وذلك جراء تعرضه ظهر اليوم الإثنين، إلى إطلاق نار من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، بزعم الاشتباه برشق سيارات للمستوطنين بالحجارة، فيما أخطرت سلطات الاحتلال بهدم 3 منازل وغرفة زراعية في محافظة الخليل.

وأفاد مصادر فلسطينية أن الشاب أصيب بالرصاص الحي في المناطق السفلية من جسده، خلال تواجده عند مدخل قرية رأس كركر غرب رام الله، دون معرفة وضعه الصحي. وأشارت المصادر، إلى أنه تم اعتقال الشاب الذي لم تعرف هويته بعد.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الجيش أطلق النار على شاب فلسطيني بالقرب من تجمع مستوطنات بنيامين غرب مدينة رام الله، وأشارت إلى أن إصابة الفلسطيني، الذي لم تحدد اسمه، "متوسطة".

وفي سياق آخر، أخطرت سلطات الاحتلال، اليوم الإثنين، بهدم ثلاثة منازل، وغرفة زراعية في قرية الجوايا ومنطقة عين البيضا شرق يطا قضاء الخليل.

وأكد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور لـ"وفا" ان قوات الاحتلال اخطرت بهدم ثلاثة منازل في قرية الجوايا شرق يطا تعود ملكيتها للمواطنين عمر دعسان النواجعة، وعلاء محمد عوض النواجعة، وزيدان محمد عويص النواجعة.

كما أخطرت بهدم غرفة زراعية، تعود ملكيتها للمواطن غسان ظاهر ابو طبيخ، في منطقة عين البيضا المحاذية لقرية الجوايا شرق يطا جنوب الخليل.

وطالب الجبور، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل الفوري والسريع، لوقف سياسة التطهير العرقي التي ينتهجها الاحتلال بحق المواطنين في مسافر يطا، لصالح توسيع مستوطناته في تلك المنطقة، خاصة مستوطنتي "كرمئيل وماعون" المحاذيتين لقرية الجوايا والمقامتين على أراضي المواطنين وممتلكاتهم جنوب الخليل.

بودكاست عرب 48

#الخليل
#إخطار
#هدم
#إطلاق نار
#جنود الاحتلال

حوارات

حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة
حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة

2022-05-21

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟
حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟

2022-04-30

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاحتلال يهدم منزلين بأريحا و3 منشآت بكفر الديك
الاحتلال يهدم منزلين بأريحا و3 منشآت بكفر الديك

2022-05-23

الاحتلال اعتقل 1228 فلسطينيا في نيسان
الاحتلال اعتقل 1228 فلسطينيا في نيسان

2022-05-23

كندا: منتجات المستوطنات الموسومة بـ"صنع في إسرائيل" تنتهك القانون الدولي
كندا: منتجات المستوطنات الموسومة بـ"صنع في إسرائيل" تنتهك القانون الدولي

2022-05-23

الأكثر قراءة

فوضى وانفلات أمني إسرائيلي بعد عملية تل أبيب

فوضى وانفلات أمني إسرائيلي بعد عملية تل أبيب

2022-05-22
السجن 5 أعوام لأسرى نفق الحرية و4 سنوات لمساعديهم

السجن 5 أعوام لأسرى نفق الحرية و4 سنوات لمساعديهم

2022-05-22
ريناوي زعبي باقية في الائتلاف الإسرائيلي

ريناوي زعبي باقية في الائتلاف الإسرائيلي

2022-05-22
اغتيال عقيد بـ

اغتيال عقيد بـ"الحرس الثوري" الإيراني في طهران

2022-05-22
اغتيال العقيد الإيراني: تقارير إسرائيلية حول مسؤوليته عن التخطيط لعمليات ضد إسرائيليين

اغتيال العقيد الإيراني: تقارير إسرائيلية حول مسؤوليته عن التخطيط لعمليات ضد إسرائيليين

2022-05-22