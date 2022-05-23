إصابة برصاص الاحتلال وإخطارات بهدم 3 منازل بالخليل

أصيب شاب فلسطيني بجروح وصفت بالمتوسطة، بالقرب من رام الله، وذلك جراء تعرضه ظهر اليوم الإثنين، إلى إطلاق نار من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، بزعم الاشتباه برشق سيارات للمستوطنين بالحجارة، فيما أخطرت سلطات الاحتلال بهدم 3 منازل وغرفة زراعية في محافظة الخليل.

وأفاد مصادر فلسطينية أن الشاب أصيب بالرصاص الحي في المناطق السفلية من جسده، خلال تواجده عند مدخل قرية رأس كركر غرب رام الله، دون معرفة وضعه الصحي. وأشارت المصادر، إلى أنه تم اعتقال الشاب الذي لم تعرف هويته بعد.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الجيش أطلق النار على شاب فلسطيني بالقرب من تجمع مستوطنات بنيامين غرب مدينة رام الله، وأشارت إلى أن إصابة الفلسطيني، الذي لم تحدد اسمه، "متوسطة".

وفي سياق آخر، أخطرت سلطات الاحتلال، اليوم الإثنين، بهدم ثلاثة منازل، وغرفة زراعية في قرية الجوايا ومنطقة عين البيضا شرق يطا قضاء الخليل.

وأكد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور لـ"وفا" ان قوات الاحتلال اخطرت بهدم ثلاثة منازل في قرية الجوايا شرق يطا تعود ملكيتها للمواطنين عمر دعسان النواجعة، وعلاء محمد عوض النواجعة، وزيدان محمد عويص النواجعة.

كما أخطرت بهدم غرفة زراعية، تعود ملكيتها للمواطن غسان ظاهر ابو طبيخ، في منطقة عين البيضا المحاذية لقرية الجوايا شرق يطا جنوب الخليل.

وطالب الجبور، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل الفوري والسريع، لوقف سياسة التطهير العرقي التي ينتهجها الاحتلال بحق المواطنين في مسافر يطا، لصالح توسيع مستوطناته في تلك المنطقة، خاصة مستوطنتي "كرمئيل وماعون" المحاذيتين لقرية الجوايا والمقامتين على أراضي المواطنين وممتلكاتهم جنوب الخليل.