العثور على جثة متفحمة برام الله والتحقيق بوفاة مواطن بنابلس

باشرت النيابة العامة الفلسطينية التحقيق فيما بدأت الشرطة إجراءات البحث والتحري بواقعة وفاة مواطن يبلغ من العمر (44 عاما)، من بلدة فروش بيت دجن قضاء نابلس، فيما عثرت الشرطة على جثة متفحمة بالقرب من رام الله.

وأفاد الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي إرزيقات، اليوم الإثنين، في تصريح لوسائل الإعلام، بأن بلاغا ورد لغرفة عمليات شرطة محافظة نابلس حول وصول جثة مواطن يبلغ من العمر (44 عاما)، إلى أحد مشافي المدينة.

وذكر إرزيقات، أن النيابة العامة تحركت على رأس قوة من شرطة المباحث العامة وقسم الأدلة الجنائية إلى المشفى للوقوف على أسباب الوفاة.

وأعلنت الشرطة الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن العثور على جثة محروقة ومتفحمة بين قرية دير السودان وعارورة برام الله.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة العقيد إرزيقات في تصريح مقتضب، أن الأجهزة الأمنية والنيابة باشرت بالبحث وفتح تحقيق بالحادث.