إصابة حرجة لرضيع جرّاء مهاجمة مستوطنين مركبات شمال نابلس 

أُصيب رضيع خلال مهاجمة مجموعة من المستوطنين مركبات المواطنين، مساء الإثنين، قرب منطقة المسعودية شمال غرب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن "مجموعة من المستوطنين هاجمت مركبات المواطنين على الطريق الواصل بين جنين ونابلس، واستهدفت مركبة المواطن محمد فشافشة بغاز الفلفل من سكان جبع جنوب جنين".

وأكد فشافشة أن اعتداء المستوطنين "أدى لإصابة نجله الرضيع بالاختناق"، مضيفا أنه جرى نقل الرضيع للمستشفى، حيث وُصفت حالته بالحرجة.

كما اعتدى مستوطنون على نسيم مسلم (55 عاما) ورشوه بغاز الفلفل، خلال تواجده قرب خربة المراجم التابعة لأراضي بلدة دوما، ونقل للمستشفى جراء الاعتداء عليه.