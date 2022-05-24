السلطة الفلسطينية تطالب واشنطن برفع منظمة التحرير عن قوائم الإرهاب

توجهت السلطة الفلسطينية اليوم، الثلاثاء، برسالة إلى واشنطن طالبت من خلالها برفع منظمة التحرير الفلسطينية، عن قوائم الإرهاب الخاصة بالكونغرس.

وذكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، في تغريدة على "تويتر"، أن "السلطة الفلسطينية طالبت الإدارة الأميركية خلال رسالة رسمية، برفع منظمة التحرير الفلسطينية عن قوائم الإرهاب للكونغرس".

السلطة الفلسطينية طالبت الادارة الامريكية برسالة رسمية برفع منظمة التحرير الفلسطينية عن قوائم الارهاب وفق التصنيف الخاص بالكونغرس . واعربنا عن استغرابنا ورفضنا المطلق لبقاء هذا التصنيف الجائر والظالم لشعب تحت الاحتلال . في الوقت الذي تشطب منظمة كاخ الارهابية عن تلك القوائم!!! — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) May 24, 2022

وأضاف "أعربنا عن استغرابنا ورفضنا لبقاء هذا التصنيف الجائر والظالم، لشعب تحت الاحتلال، في الوقت الذي تم شطب منظمة ’كاخ’ الإسرائيلية عن القوائم".

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، شطب 5 منظمات، من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، بينها حركة "كاخ" اليهودية المتطرفة، في حين ما تزال منظمة التحرير الفلسطينية على القائمة.

وتعتبر دول الاتحاد الأوروبي، وإسرائيل نفسها، "كاخ" حركة إرهابية، ومنعت إسرائيل عام 1988 الحركة وقائدها مائير كهانا من المشاركة في الانتخابات آنذاك.