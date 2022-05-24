رغم خطورة وضعه الصحيّ: الاحتلال يعيد الأسير عواودة إلى السجن

أعادت، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، الأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 83 يومًا مجددا إلى عيادة سجن "الرملة"، رغم وضعه الصحي الخطير جدا، بحسب ما أفاد نادي الأسير.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد قررت الإثنين، نقل الأسير عواودة إلى المستشفى بشكل عاجل نظرا لخطورة حالته الصحية.

يُذكر أن المعتقليْن خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا في الخليل يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ83، والمعتقل رائد ريان (27 عاما) من قرية بيت دقو شمال مدينة القدس يواصل اضرابه لليوم الـ48، رفضا لاعتقالهما الإداري.

وذكر نادي الأسير في وقت سابق الثلاثاء، أن الاحتلال يواصل تعنته ورفضه بالاستجابة لمطلبهما المتمثل بإنهاء اعتقالهما الإداريّ، بهدف إيصالهما لمرحلة صحيّة خطيرة يصعب علاجها لاحقا، مستخدما جملة من الأدوات والسياسات التنكيلية الممنهجة بحقّهما.

واعتُقل خليل عواودة، يوم 27 كانون الأول/ ديسمبر 2021، وصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته ستة شهور، وسبق أن تعرض للاعتقال عدة مرات منذ العام 2002، وهذا الاعتقال الخامس، بينهم ثلاثة اعتقالات إداريّة، وهو متزوج وأب لأربعة طفلات.

واعتُقل رائد ريان، يوم 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، وحوّلته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور، وبعدما اقتربت مدة الاعتقال على الانتهاء، تم تجديده إداريًا لمدة 4 شهور إضافية، ليعلن إضرابه المفتوح عن الطعام، وهو معتقل إداريّ سابق، قضى ما يقارب 21 شهرا بالاعتقال الإداريّ وبعد أن أفرج عنه بـ7 أشهر، أُعيد اعتقاله مرةً أخرى.