فصائل المقاومة بغزة تحذّر الاحتلال من السماح باقتحام الأقصى

حذرت فصائل المقاومة في قطاع غزة المحاصَر، اليوم الخميس، الاحتلال الإسرائيلي من اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى عبر "مسيرة الأعلام"، والتي من المقرر أن تتظّم الأحد في مدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد عقب اجتماع للفصائل، دعت له "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، لبحث تداعيات تنظيم ما يُسمى "مسيرة الأعلام" في المدينة المحتلة.

وقال القيادي في حركة "حماس"، زكريا معمر، في كلمة بالإنابة عن الفصائل: "نحذر العدو الصهيوني من ارتكاب أي حماقة بالسماح باقتحام المسجد الأقصى عبر تنظيم مسيرة الأعلام الإرهابية".

وأضاف: "هذا المُخطط سيكون بمثابة برميل بارود سينفجر ويُشعل المنطقة بأكملها".

ولفت معمر إلى أنه في ضوء التطورات المتسارعة والتهديدات باقتحام المسجد الأقصى وتدنيسه وتنظيم مسيرة الأعلام، تعلن الفصائل الفلسطينية حالة "الاستنفار العام".

ودعا الفلسطينيين إلى الاستعداد للدفاع عن الأرض والمقدسات، ومواجهة "الهجمة الصهيونية" الجديدة على المقدسات، والخروج إلى الشوارع رافعين العلم الفلسطيني و"الاشتباك المفتوح مع العدو في نقاط التماس".

وطالب معمر الجهات الدولية والعربية، "بالتدخل العاجل للجم سلوك الاحتلال الإجرامي".