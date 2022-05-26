  2. فلسطينيات
  3. أخبار

فصائل المقاومة بغزة تحذّر الاحتلال من السماح باقتحام الأقصى

تاريخ النشر: 26/05/2022 - 20:51

فصائل المقاومة بغزة تحذّر الاحتلال من السماح باقتحام الأقصى
بعيد اقتحام نفّذه الاحتلال للأقصى (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

حذرت فصائل المقاومة في قطاع غزة المحاصَر، اليوم الخميس، الاحتلال الإسرائيلي من اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى عبر "مسيرة الأعلام"، والتي من المقرر أن تتظّم الأحد في مدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد عقب اجتماع للفصائل، دعت له "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، لبحث تداعيات تنظيم ما يُسمى "مسيرة الأعلام" في المدينة المحتلة.

وقال القيادي في حركة "حماس"، زكريا معمر، في كلمة بالإنابة عن الفصائل: "نحذر العدو الصهيوني من ارتكاب أي حماقة بالسماح باقتحام المسجد الأقصى عبر تنظيم مسيرة الأعلام الإرهابية".

وأضاف: "هذا المُخطط سيكون بمثابة برميل بارود سينفجر ويُشعل المنطقة بأكملها".

ولفت معمر إلى أنه في ضوء التطورات المتسارعة والتهديدات باقتحام المسجد الأقصى وتدنيسه وتنظيم مسيرة الأعلام، تعلن الفصائل الفلسطينية حالة "الاستنفار العام".

ودعا الفلسطينيين إلى الاستعداد للدفاع عن الأرض والمقدسات، ومواجهة "الهجمة الصهيونية" الجديدة على المقدسات، والخروج إلى الشوارع رافعين العلم الفلسطيني و"الاشتباك المفتوح مع العدو في نقاط التماس".

وطالب معمر الجهات الدولية والعربية، "بالتدخل العاجل للجم سلوك الاحتلال الإجرامي".

بودكاست عرب 48

#فصائل المقاومة في قطاع غزة
#غزة
#المسجد الأقصى
#مسيرة الأعلام

حوارات

حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة
حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة

2022-05-21

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟
حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟

2022-04-30

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نتائج التحقيق في استشهاد شيرين أبو عاقلة: استُهدِفت عمدا برصاص قنّاص بجيش الاحتلال
نتائج التحقيق في استشهاد شيرين أبو عاقلة: استُهدِفت عمدا برصاص قنّاص بجيش الاحتلال

2022-05-26

بسام أبو عكر يواجه الاعتقال الإداري مجددا
بسام أبو عكر يواجه الاعتقال الإداري مجددا

2022-05-26

عباس يعين حسين الشيخ بمنصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
عباس يعين حسين الشيخ بمنصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

2022-05-26

الأكثر قراءة

مقتل 21 بينهم 18 طفلا ومدرّس بإطلاق نار في مدرسة بتكساس

مقتل 21 بينهم 18 طفلا ومدرّس بإطلاق نار في مدرسة بتكساس

2022-05-25
تكلفة الحج لفلسطينيي الداخل هذا العام

تكلفة الحج لفلسطينيي الداخل هذا العام "هي الأعلى على مرّ السنين"

2022-05-25
المعركة على الوعي:

المعركة على الوعي: "إسرائيل تسقط في بئر حفرتها حماس لها"

2022-05-25
استشهاد فتى وإصابة العشرات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

استشهاد فتى وإصابة العشرات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

2022-05-25
استنتاجات من يعقوب شاريت..

استنتاجات من يعقوب شاريت.. "إسرائيل دولة مجرمة"

2022-05-25