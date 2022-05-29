فصائل المقاومة تحذّر الاحتلال من استفزاز المستوطنين

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فوزي برهوم، صباح اليوم الأحد، إن "معركتنا من أجل القدس والأقصى مقدسة، ومفتوحة مع الاحتلال ولن تتوقف إلا بتحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".

وأضاف برهوم في تصريحٍ له أن "هناك صمودًا متواصلًا وبطولات مستمرة يسطرها الشباب المقدسي والمرابطين والمرابطات في القدس المحتلة وداخل باحات المسجد الأقصى المبارك وعلى بواباته".

وأكد أن "المواقف الثابتة للمقاومة الفلسطينية ورسائلها للاحتلال والتضحيات العظيمة لشعبنا وأهلنا في القدس التي تتجسد في باحات المسجد الأقصى وعلى بواباته تمثل استعداد وجهوزية شعبنا ومن خلفة المقاومة للدفاع عن المسجد المبارك ودفع ثمن تطهيره من دنس الاحتلال".

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: شعبنا بصموده وإرادته الصلبة وبمقاومته الباسلة سيفشل مسيرة الأعلام

وأصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بيانا، صباح اليوم الأحد، حيّت فيه "المقدسيين في هبتهم ضد الاحتلال واستفزازات المستوطنين المتطرفين، وشعبنا بصموده وإرادته الصلبة وبمقاومته الباسلة سيفشل مسيرة الأعلام، ونؤكد أن معركة القدس ستكون رافعة لانتفاضة شعبية عارمة تؤسس لعصيان وطني شامل في وجه الاحتلال والاستيطان".

نقابة الصحافيين الفلسطينيين تحذّر الاحتلال من ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الصحافيين

وحذرت نقابة الصحافيين في بيان صدر عنها، صباح اليوم الأحد، من "استمرار الاحتلال بارتكاب مزيد من الجرائم بحق الصحافيين، وتعمد استهدافهم في ميادين العمل، ودعت الزملاء إلى تكثيف التغطية الإعلامية ومواصلة فضح الاحتلال ومحاولات مساسه بالقدس ومقدساتها".

وقالت النقابة إن "تصريحات المتحدث باسم شرطة الاحتلال بالقدس، وطلبه من الصحافيين ارتداء سترات الصحافة وإبراز البطاقات التعريفية خلال تغطية ما يسمى بمسيرة الاعلام، هي توطئة لاعتداءات جديدة، ومحاولة خائبة لتخويف الصحافيين وثنيهم عن القيام بواجباتهم المهنية والوطنية".

وأكدت أن "الصحافيين يردون على كل جريمة واعتداء جديد، بإصرار أكبر على مواصلة التغطية وتكثيفها".

وجدّدت النقابة دعوتها لتوفير حماية دولية للصحافيين، خاصة في نقاط التماس والمناطق التي تشهد مواجهات، ودعت المجتمع الدولي إلى استخلاص العبر من صمته ومحاباته للاحتلال، ما أفضى إلى ارتكابه جريمة إعدام الشهيدة الصحافية شرين أبو عاقلة.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني، سلامة معروف إننا "ندعو وسائل الإعلام إلى مواكبة استفزازات قوات الاحتلال والمستوطنين ضد شعبنا ومقدساتنا في القدس، وضرورة ربطها مع مخططات المحتل بالتهويد واجتثاث الوجود الفلسطيني هناك ومحاولات المس بالمسجد الأقصى".