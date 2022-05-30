اعتقالات بالضفة واستهداف للصيادين والمزارعين بغزة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما أطلقت قوات الاحتلال النيران على المزارعين ومراكب الصيادين في قطاع غزة.

وأفاد نادي الأسير باعتقال عددا من المواطنين خلال الاقتحامات بمناطق مختلفة بالضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا من مدينة طوباس.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن قوة خاصة إسرائيلية خاصة، اعتقلت الشاب فادي دراغمة من أمام منزله في مدينة طوباس.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا خلال اقتحام قرية اللبن الشرقية قضاء نابلس.

وأفاد مواطنون، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب جهاد أيمن عويس (22 عاما)، بعد أن فتشت مركبته.

واندلعت مواجهات عقب عملية الاقتحام، تخللها إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

إلى ذلك، أصيب عامل فلسطيني برصاص الاحتلال، صباح اليوم الإثنين، بالقرب من حاجز الطيبة قرب طولكرم.

وأفاد شهود عيان، بأن العامل أصيب أثناء محاولته اجتياز فتحة في جدار الفصل العنصري.

في محافظة جنين، أصيب شاب بحروق إثر إصابته بقنبلة صوتية مباشرة بالساق، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات ليلية مع قوات الاحتلال قرب حاجز الجلمة العسكري.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن قوات الاحتلال المتواجدة على الحاجز أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة شاب بقنبلة صوتية مباشرة في الساق، وآخرون بالاختناق.

في قطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال صباح اليوم الاثنين، النار صوب الأراضي الزراعية شرقي بلدة القرارة، وتجاه مراكب الصيادين في بحر السودانية في مدينة غزة، دون أن يوقع إطلاق النار إصابات في الحادثين.

وتتعرض مراكب الصيادين والمناطق الشرقية والشمالية لقطاع غزة المحاذية للسياج الأمني بشكل شبه يومي لاعتداءات إسرائيلية.