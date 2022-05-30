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اعتقال 9 مقدسيين وإجراءات مشددة للاحتلال بباب العامود

تاريخ النشر: 30/05/2022 - 16:51

اعتقال 9 مقدسيين وإجراءات مشددة للاحتلال بباب العامود
قمع واعتقالات في منطقة باب العامود (gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عصر اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة، حيث تم اعتقال 9 شبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية، وعرقلة عمل عناصر شرطة الاحتلال.

وأفاد نادي الأسير بالقدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 9 شبان من منطقة باب العامود، وفرضت إجراءات مشددة وتفتيشا على كل من يمر من المنطقة ويتنقل من وإلى القدس القديمة.

وأمس الأحد، اعتقلت شرطة الاحتلال 50 فلسطينيا على الأقل، بينهم نساء وأطفال، من محيط منطقة باب العامود ومن داخل أحياء القدس القديمة والمسجد الأقصى، لتصديهم لاقتحامات المستوطنين ومسيرة الأعلام الاستفزازية، وفق ما أفاد به نادي الأسير.

إلى ذلك، مددت محكمة الاحتلال اعتقال موسى إبراهيم نجدي، لأسبوع، وهو من سكان حي راس العامود ببلدة سلوان، كما مددت اعتقال الفتى تامر جمال شقير ليوم الأربعاء المقبل، وهو من سكان حي واد الربابة ببلده سلوان، فيما أبقت المحكمة على مالك ناصر رهن الاعتقال لمدة 3 أسابيع، وهو من سكان حي رأس العامود ببلدة سلوان.

وحولت سلطات الاحتلال الشاب المقدسي عماد ياسر شماسنة للاعتقال الإداري مدة 6 أشهر، فيما أجلت سلطات الاحتلال محاكمة الأسير المقدسي محمد ماهر سبيتاني من بلدة الطور حتى 19 حزيران/ يونيو المقبل.

في غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيسوية، برفقة كلاب بوليسية وداهمت متجرا هناك.

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#القدس
#باب العامود
#مسيرة الأعلام
#اعتقالات
#قوات الاحتلال
#مقاومة شعبية

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