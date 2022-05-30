اقتحامات للأقصى ومسيرات استفزازية للمستوطنين بالضفة

نظم مئات المستوطنين، اليوم الإثنين، مسيرات أعلام استفزازية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، تحت حراسة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وسط تواصل الاعتداءات على الفلسطينيين، فيما اقتحم عشرات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية شرطة الاحتلال التي واصلت فرض تقييدات على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم.

وأفادت دائرة الأوقاف بأن 95 مستوطنا اقتحموا خلال الفترة الصباحية المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته.

وأوضحت أن المستوطنين تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم خلال الاقتحامات، وأدوا طقوسا تلمودية في ساحاته، وخاصة في المنطقة الشرقية منه وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وشددت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى من إجراءاتها بحق الفلسطينيين الوافدين للمسجد، واحتجزت بعض الهويات، فيما أبعدت العشرات عن المسجد.

وعلى صعيد اعتداءات عصابات المستوطنين في الضفة الغربية، شارك مئات المستوطنين في مسيرة استفزازية، نظمت قرب حاجز حوارة العسكري، قرب نابلس.

مسيرة استفزازية عند حوارة واعتداء على مدرسة عوريف

ونظم مئات المستوطنين من مستوطنة "ايتمار" مسيرة استفزازية رفعوا خلالها أعلام دولة الاحتلال، وتوجهوا من "معبر" بلدة عورتا إلى حاجزة حوارة، ما أدى إلى إعاقة حركة تنقل المواطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا بعد الاعتداء عليه بالضرب في الشارع الرئيسي لبلدة حوارة.

وذكر شهود عيان، أن الطريق الواصل بين جنين ونابلس، شهد انتشارا لعشرات المستوطنين الذين يقومون بالاعتداء على الفلسطينيين واعتراض مركباتهم ورشقها بالحجارة، فيما يوفر لهم جنود الاحتلال الحماية دون أن يمنعهم أن الاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وهاجم مستوطنون مدرسة في قرية عوريف قرب نابلس، حيث اندلعت مواجهات في المنطقة، الأمر الذي أدى إلى انسحاب المستوطنين، وانتشارهم بمحيط القرية.

وأفاد مدير المدرسة عايد القط لـ"وفا"، بأن مستوطنين بحماية جيش الاحتلال هاجموا المدرسة بالحجارة، وحاصروا المعلمين لمدة نصف ساعة، كما أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المدرسة، ما أدى لإصابة عدد من المعلمين بالاختناق.

وأضاف أن إدارة المدرسة أخلت الطلبة من مخرج الطوارئ مع بدء الهجوم، مشيرا إلى أن المستوطنين حطموا عددا من ألواح الطاقة الشمسية، منوها إلى أن مواجهات اندلعت بين الأهالي الذين هبوا لصد الهجوم وجيش الاحتلال والمستوطنين.

مئات المستوطنين يعربدون بالخليل ويقتحمون الحرم الإبراهيمي

في محافظة الخليل، نظم مستوطنون من مستوطنة "كريات أربع" مسيرة أعلام استفزازية، وتوجهوا نحو حارة جابر في الخليل.

وشارك مئات المستوطنين بمسيرة عنف وعربدة رفعوا خلالها أعلام دولة الاحتلال، وهتفوا بالموت للعرب، تحت حماية جيش الاحتلال، وانتشروا بأحياء البلدة القديمة ومحيط الحرم الإبراهيمي، وتل الرميدة وسط الخليل حيث نظم احتفال في مستوطنة "رماتي شاي" المقامة على أراضي المواطنين في المنطقة.

كما واكب المسيرة إغلاق المحلات التجارية للمواطنين، وانتشار كثيف لجيش الاحتلال لحماية المستوطنين.

ومنعت قوات الاحتلال من الطواقم الإعلامية من التواجد قرب المسجد الإبراهيمي بالخليل، تزامنا مع اقتحامه من قبل أعداد كبيرة من المستوطنين.

واحتجزت قوات الاحتلال طاقم تلفزيون فلسطين، امام بوابة الحرم الابراهيمي ومنعته من التصوير، ثم اجبرته مع عدد من الصحافيين بالقوة على الخروج من ساحات الحرم.