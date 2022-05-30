توغل عسكري للاحتلال شرقي بيت حانون

توغلت بعد ظهر اليوم الإثنين، آليات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بمحاذاة السياج الأمني شرقي بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بتوغل ثماني آليات عسكرية إسرائيلية، مسافة محدودة، شرقي البلدة، وشروع بعضها بأعمال تجريف بمحاذاة السياج الأمني.

وخلال عملية التوغل، حلقت طائرات مسيرة لجيش الاحتلال في سماء منطقة التوغل، فيما تتمركز دبابات على مقربة من السياج في الداخل، لحماية الجرافات.

وتتوغل قوات الاحتلال بشكل محدود بين حين وآخر في بعض المناطق شرقي القطاع وشماله، وتجرف أراض زراعية وتطلق النار صوب المزارعين وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم تحت ذرائع أمنية.

وصباح اليوم، أطلقت قوات الاحتلال النار صوب الأراضي الزراعية شرقي بلدة القرارة في قطاع غزة، وتجاه مراكب الصيادين في بحر السودانية شمالي غربي مدينة غزة، حيث لم يوقع إطلاق النار إصابات في الحادثين.

وتتعرض مراكب الصيادين والمناطق الشرقية والشمالية لقطاع غزة المحاذية للسياج الأمني بشكل شبه يومي لاعتداءات إسرائيلية.