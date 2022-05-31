اعتقالات بالضفة واشتباكات مع الاحتلال في جنين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات بالضفة الغربية المحتلة تخللها اعتقال عددا من الفلسطينيين، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة بين شبان مسلحين وقوات من جيش الاحتلال التي اقتحمت مدينة جنين.

وأفاد نادي الأسير باعتقال 8 شبان خلال اقتحامات للاحتلال بالضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال محمد حافظ دريدي من بلدة بيت ليد قضاء طولكرم، والأسير المحرر مصطفى بني عودة من بلدة طمون جنوب طوباس، والأسير المحرر يحيى مقبول من نابلس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أحمد مطير من مخيم قلنديا، وهاني زايد الهوارين من الخليل، والأسير المحرر نسيم البرغوثي من بيت ريما، وعلاء سرحان من بلدة جفنا قضاء رام الله، والمصاب عبد الرحمن يوسف الدراويش من بلدة دورا قضاء الخليل.

اشتباكات في جنين

وفي ساعات الفجر الأولى، اقتحم قوات الاحتلال معززة بعناصر من الوحدات الخاصة مدينة جنين، حيث تمركزت القوات في منطقة "الجباريات"، حيث تم التصدي من قبل الشبان للقوات التي انسحبت من المكان.

الاحتلال يحاول اقتحام مخيم جنين فجر الثلاثاء، والمقاومون يتصدون pic.twitter.com/20TK8fAXIH — موقع عرب 48 (@arab48website) May 31, 2022

واندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال ومقاومين مسلحين في حي "الهدف"، دون أن يبلغ عن إصابات، كما اندلعت اشتباكات مسلحة في حي "حيفا" في المدينة، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

وأفاد مواطنون أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ودهمت عدة منازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق الجنود خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وتخلل عملية الاقتحام اشتباكات مسلحة، حيث أطلق مسلحون النار نحو دوريات الاحتلال، وألقيت عدة عبوات ناسفة نحوها.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا بين بلدة برقين وكفر قود، وقامت بإيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات ركابها، ما أدى الى إعاقة تحركات المواطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقين وسط اندلاع مواجهات، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط بلدتي يعبد وعرابة وقرى كفيرت وبئر الباشا.

مستوطنون يقتحمون تقوع وحلحول

إلى ذلك، اقتحم مستوطنون في ساعات الفجر الأولى، وتحت حماية قوات الاحتلال، بلدة تقوع قضاء بيت لحم.

وافاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح، بأن حوالي 10 حافلات تقل مستوطنين يرافقهم جنود الاحتلال اقتحموا البلدة وتمركزوا على المدخل الغربي في محيط البلدية، وسط تخوفات المواطنين من مهاجمتهم للمنازل.

وكانت البلدة قد شهدت مواجهات قبل منتصف الليل، مع قوات الاحتلال أدت إلى إصابة عددا من المواطنين بالاختناق، فيما أصيب شاب بجروح خطيرة بنيران الاحتلال.

واقتحم مستوطنون بحماية من قوات الاحتلال منطقة النبي يونس في بلدة حلحول شمال الخليل لأداء طقوس تلمودية، وسط اندلاع مواجهات مع عشرات الشبان.

إصابات برصاص الاحتلال

أصيب شاب بجراح بعد إطلاق الرصاص عليه من قبل جنود الاحتلال على مفرق خرسا قرب بلدة دورا.

وبحسب شهود عيان، فإن الشاب قد أصيب في قدمه، وحاولت إسعاف بلدية دورا إسعافه ونقله إلى أحد المشافي لتلقي العلاج، لكن جنود الاحتلال، منعوا طواقم الإسعاف من الاقتراب منه.

وحضرت سيارة إسعاف إسرائيلية حضرت للمكان، وتم اعتقال الشاب ونقله بمراقة جنود الاحتلال.

وفي البيرة، أصيب شاب بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على المدخل الشمالي للمدينة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي لشاب في رجله، نقل إثرها إلى مستشفى بمدينة رام الله، فيما ذكرت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت في محيط الحاجز العسكري المقام على مدخل البيرة الشمالي، أطلقت خلالها قوات الاحتلال النار صوب الشبان ما أدى لإصابة أحدهم.