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حماس: "لا تهدئة في ظل استمرار الاحتلال وسلوكه العدواني"

تاريخ النشر: 31/05/2022 - 13:54

حماس: "لا تهدئة في ظل استمرار الاحتلال وسلوكه العدواني"
(Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

ذكر الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، أن "الاتصالات على الحركة كانت مكثفة في ظل الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية"، مؤكدا أن "حماس أبلغت الوسطاء بأن شعبنا لن يتسامح مع أي عدوان على مقدساته".

وبيّن قاسم أن "الوسطاء حاولوا الحصول على تعهد من حماس بعدم تصعيد الأمور، وهذا مرفوض، ولا يمكن الحديث عن تهدئة في ظل استمرار الاحتلال وسلوكه العدواني، وسنواصل نضالنا وجهادنا وقتالنا حتى تحرير أرضنا".

ولفت إلى أن الوساطات تتحرك للتواصل مع حركة حماس لأنها تمثل المقاومة صاحبة الحضور والقوة الفاعلة، لاستكشاف موقفها في كل ما يتعلق بالساحة الفلسطينية.

وشدد على أن "المقاومة هي صاحبة الحضور الأوضح وهي العنوان الحقيقي للشعب الفلسطيني، وكل الوساطات تدرك ذلك، وكل الاتصالات الأخيرة ناتجة عن رعب لدى الاحتلال من المقاومة، وكان واضحا الإرباك الصهيوني في كل التفاصيل".

ونوه بأن "حكومة الاحتلال انحازت للمتطرفين الصهاينة، وتعاملت باستهتار مع كل طلبات الوسطاء"؛ مؤكدا أن "شعبنا سيواصل الجهاد والمقاومة حتى طرد الاحتلال وتطهير المقدسات".

وختم قاسم بالقول إن "لدينا علاقات متعددة على المستوى الإقليمي والدولي، وتجري الاتصالات دائما لمحاولة معرفة الموقف في القضايا المختلفة، ونحن نتعامل مع الوساطات بما يخدم أبناء شعبنا ويعزز حضور قضيتنا الفلسطينية وترسيخ معادلات المقاومة".

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#حماس
#الاحتلال
#مسيرة الأعلام
#القدس
#المسجد الأقصى
#المقدسات

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