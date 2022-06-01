اعتداءات للمستوطنين واعتقالات طالت 5 أطفال بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات بمناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من السكان، بينهم 5 أطفال تم اعتقالهم في بلدة راس كركر قضاء رام الله، فيما واصلت عصابات المستوطنين تنفيذ هجمات واعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأفاد نادي الأسير بأن الاعتقالات تركزت في بلدة راس كركر، حيث اعتقلت قوات الاحتلال 4 أطفال لا تتعدى أعمارهم الـ 13 عاما، وهم: حمزة ومصطفى ونصر نوفل، وأحمد سمحان، وذلك بعد أن داهمت منازلهم، واعتدت عليهم بالضرب.

فيما اعتقل الطفل جمال ديرية، عقب اقتحام منزل عائلته في بلدة فجار قضاء بيت لحم، واستيلاء تلك القوات على مركبة من البلدة.

واعتقلت قوات الاحتلال أمجد الصفدي عقب اقتحام منزله في قرية عوريف قضاء نابلس.

في قطاع غزة، اعتقلت بحرية الاحتلال في ساعات متأخرة من الليل 8 صيادين من عائلة واحدة من بحر محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت لجان الصيادين في إعلان مقتضب لها أن زوارق الاحتلال الحربية قامت بسحب قارب صيد إلى جهة مجهولة واعتقال 5 صيادين وهم محمود إبراهيم حسين أبو عودة، وحسين محمد إبراهيم أبو عودة، ومحمد سعيد رجب أبو عودة، وإبراهيم محمد على أبو عودة، ومحمد خالد إبراهيم أبو عودة.

وفي وقت لاحق، اعتقلت بحرية الاحتلال الصيادين حسين محمد أبو عودة ورضا محمد المباشر وإبراهيم سعيد أبو عودة من بحر مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وصادرت مركبهم.

واندلعت مواجهات، بين الشبان وقوات الاحتلال في قريتي عزبة الطبيب والفندق شرقي قلقيلية، بعد محاولة المستوطنين إزالة الأعلام الفلسطينية وتصدي الشبان لهم.

وتصدى سكان قرية عزبة الطبيب شرق قلقيلية، لمستوطنين حاولوا اقتحامها لإزالة العلم الفلسطيني عن أسطح عدد من منازل المواطنين في ساعات متأخرة من الليل.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي تواجدت في المنطقة لحماية المستوطنين المتجمهرين على مدخل القرية في، محاولة منهم لاقتحامها.