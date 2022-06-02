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مواجهات واعتقالات بالضفة والاحتلال يفجر منزل ضياء حمارشة

تاريخ النشر: 02/06/2022 - 07:20

مواجهات واعتقالات بالضفة والاحتلال يفجر منزل ضياء حمارشة
منول الشهيد ضياء حمارشة بعد تفجيره (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللها اعتقالا عددا من الشبان، اندلعت مواجهات ببعض المناطق أسفرت عن إصابات وحالات اختناق، فيما فجرت قوات الاحتلال منزل الشهيد ضياء حمارشة في بلدة يعبد قضاء جنين.

وفجرت قوات الاحتلال منزل منفذ الشهيد حمارشة الذي نفذ عملية إطلاق نار في مدينة بني براك، قرب تل أبيب، في 29 آذار/ مارس الماضي، وأسفرت عن مقتل خمسة إسرائيليين بينهم شرطي، واستشهد حمارشة خلالها إثر اشتباك مسلح مع قوات الأمن الإسرائيلية.

وأفاد مواطنون بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها نحو 30 آلية عسكرية بينها جرافة، اقتحمت البلدة، ونشرت القناصة على أسطح منازل المواطنين، وهدمت أجزاء من منزل الشهيد حمارشة قبل أن تقوم بتفجيره. واعتقلت والده أحمد حمارشة (60 عاما).

وخلال عملية الاقتحام اندلعت مواجهات استشهد خلالها الشاب بلال عوض كبها (24عاما) وأصيب 6 آخرين بالرصاص الحي.

في مخيم العروب قضاء جنين، أصيب شابان، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار تجاههم في المخيم.

وبحسب مصادر طبية، فإن الشابين أصيبا بجروح، ونقلا إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

واندلعت مواجهات في المخيم، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه الشبان.

بودكاست عرب 48

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