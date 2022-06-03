إصابات بالرصاص والاختناق في مواجهات مع الاحتلال بالضفة

أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص والعشرات بحالات اختناق إثر مواجهات متفرقة نشبت مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة.

وفي بلدة بيت دجن شرق نابلس، أسفرت المواجهات عن إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وأخرى بحروق وعشرات حالات الاختناق.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن المواجهات اندلعت عقب قمع قوات الاحتلال مسيرة انطلقت في القرية رفضا للاستيطان، أطلق خلالها الجنود وقنابل الغاز المسيلة للدموع وقنابل الصوت، ما أدى إلى إصابة مواطن بالرصاص المطاطي وآخر بحروق.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، أنه جرى تقديم العلاج للمصابين ميدانيا.

وفي كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب 3 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق، إثر قمع الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وقال الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، مراد شتيوي، إن "مواجهات اندلعت بعد انطلاق المسيرة تصدى خلالها الشبان لجنود الاحتلال بالحجارة وإحراق الإطارات، فيما أطلق الجنود قنابل الغاز والرصاص المعدني، ما أسفر عن إصابة 3 شبان بعيارات معدنية والعشرات بالاختناق، عولجوا جميعهم ميدانيا".

وفي قريوت جنوب نابلس، أصيب عدد من الشبان بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال والمستوطنين.

ووفقا لمصادر محلية، فإن المستوطنين اقتحموا نبع المياه في القرية بحماية جنود الاحتلال، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين الذين حاولوا التصدي لهم.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيلة للدموع والصوت صوب الفلسطينيين، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بحالات اختناق، كما أدت قنابل الغاز إلى اندلاع النيران في أراضي البلدة.