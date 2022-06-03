الاحتلال يعتقل ثلاثة أشخاص شرق خان يونس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، ثلاثة فلسطينيين، شرق محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة المحاصر، بزعم محاولتهم اجتياز السياج الفاصل.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن جنود الاحتلال المتمركزين على طول الحدود الشرقية للقطاع، اعتقلوا ثلاثة أشخاص بالقرب من السياج الفاصل شرق خان يونس.

وزعمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنه عُثِر بحوزة المعتقلين، على قنبلتين وسكين.

يُذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت في الآونة الأخيرة عشرات الفلسطينيين على طول الحدود الشرقية للقطاع، بهدف منع الأهالي من الوصول لأراضيهم القريبة من الحدود الشرقية للقطاع.